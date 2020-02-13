Долар подорожчав, а євро "просів": курс валют в обмінниках напередодні Дня закоханих

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 12 лютого на 3,69 коп. до 24,6406 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,99 коп. до 24,3656 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 0,17 коп. до 26,4591 UAH/EUR, курс продажу знизився на 2,67 коп. до 26,8953 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,3656 24,6406 26,4591 26,8953 3,48 3,91 Максимальний 24,4500 25,0000 26,6500 27,4000 3,80 4,10 Мінімальний 24,0000 24,5000 26,2000 26,6500 2,50 3,80

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 13 лютого, на 7,30 коп. до 24,4966 UAH/USD.

Також Національний банк визначив перелік банків, які будуть проходити стрес-тестування, яке є складовою щорічної оцінки стійкості, а також затвердив технічне завдання для її проведення в 2020 році.