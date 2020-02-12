ДБР допитало Парубія

Державне бюро розслідувань допитало колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія у справі про можливе перешкоджання здійсненню виборчого права.

Про це Він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Тільки що вийшов з приміщення Державного бюро розслідувань, де давав свідчення у справі про "перешкоджання виборчому праву" (стаття 157 Кримінального кодексу України) під час Парламентських виборів 2019 року", - написав він.

Він порівняв розслідування ДБР з Задзеркаллям, де правда і право розслідуються, а зрада й злочини стають чеснотами.

"В чому ж вбачається моє "перешкоджання"? Проявляється в тому, що я, як Голова Верховної Ради України, звертався в правоохоронні органи з вимогою встановити, чи перебували одіозний соратник Януковича Клюєв, а також Кузьмін і Шарій в Україні протягом останніх п'яти років. І, відповідно, - чи мають вони право брати участь у виборах", - зазначив він.

Парубій написав, що Центральна виборча комісія їх зареєструвала кандидатами в народні депутати і потім зняла їх з реєстрації.

Як повідомляли Українські Новини, Парубія підозрюють у тероризмі.

Раніше, 3 вересня, ДБР відкрило справу за фактом можливого перешкоджання Парубієм здійсненню виборчого права.