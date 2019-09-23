Парубия подозревают в терроризме, организации взрывов и поджогов, - Портнов

Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту возможной организации бывшим председателем Верховной Рады, депутатом нынешнего созыва парламента от фракции "Европейская солидарность" Андреем Парубием массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, а также следователи изучают его причастность к террористической деятельности, умышленной организации взрывов и поджогов. Об этом сообщает бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов.\r\nОб этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Забыл сказать, друзья. Обеспокоенность Парубия о том, что расследуется его причастность к массовым беспорядкам в Одессе в мае 2014 года вызывает у меня ещё большую обеспокоенность. Она состоит в попытке фигуранта преуменьшить состав инкриминируемого ему преступления. На самом деле, кроме беспорядков следователи изучают его причастность к террористической деятельности, умышленной организации взрывов и поджогов. Надо об этом беспокоиться", - заявил Портнов и также приложил к посту соответствующий документ. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, 3 сентября ГБР открыло дело по факту возможного препятствования Парубием осуществлению избирательного права.\r\nГБР открыло дело против Парубия из-за возможной его причастности к беспорядкам в Одессе 2 мая.