Наступні перші вибори в ОТГ будуть проходити одночасно з місцевими, - ЦВК

Центральна виборча комісія повідомила, що наступні перші вибори в об'єднаних громадах будуть проходити одночасно з місцевими.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.

Згідно йому, комісія внесла зміни до своєї постанови від 29 листопада 2018 №234 "Про Порядок призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів".

"Зокрема, змінами передбачено, що у рік проведення чергових місцевих виборів перші місцеві вибори призначаються на дату чергових місцевих виборів", - сказано в ньому.

На думку доповідача члена ЦВК Павла Любченка, для такого рішення комісії є підстави.

Так, обрані на позачергових місцевих виборах депутати пробудуть у своїх повноваженнях незначний термін до набрання чинності нового виборчого кодексу, а на їх вибори буде витрачено більше 35 млн гривень.

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