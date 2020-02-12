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12 лютого 2020, середа, 23:25 4
Вибори 2020-02-12T23:37:25+02:00
Українські Новини
Наступні перші вибори в ОТГ будуть проходити одночасно з місцевими, - ЦВК

Наступні перші вибори в ОТГ будуть проходити одночасно з місцевими, - ЦВК

Анна Рудык
Вибори в ОТГ, Місцеві вибори, ЦВК
ЦВК
ЦВК

Центральна виборча комісія повідомила, що наступні перші вибори в об'єднаних громадах будуть проходити одночасно з місцевими.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.

Згідно йому, комісія внесла зміни до своєї постанови від 29 листопада 2018 №234 "Про Порядок призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів".

окрема, змінами передбачено, що у рік проведення чергових місцевих виборів перші місцеві вибори призначаються на дату чергових місцевих виборів", - сказано в ньому.

На думку доповідача члена ЦВК Павла Любченка, для такого рішення комісії є підстави.

Так, обрані на позачергових місцевих виборах депутати пробудуть у своїх повноваженнях незначний термін до набрання чинності нового виборчого кодексу, а на їх вибори буде витрачено більше 35 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, "Слуги народу" програли по всій країні: підсумкові результати виборів у ОТГ.

Також повідомлялося, як голосували в Україні на місцевих виборах.

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