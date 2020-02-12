Шквальний вітер з черговим похолоданням: прогноз погоди на четвер

13 лютого в Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 градуси, вдень +2...+4 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...-4 градуси, вдень +1...+6 градусів.

У Карпатах невеликий сніг, температура вночі -5...-10 градусів, удень -2...-7 градусів.

У Моршині без істотних опадів, температура вночі -1...-3 градуси, вдень +3...+5 градусів.

У Трускавці без істотних опадів, температура вночі -1...-3 градуси, вдень +2...+4 градуси.

У Сваляві без істотних опадів, температура вночі -1...-3 градуси, вдень +1...+3 градуси.

На півночі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, вдень 0...+5 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, вдень 0...+5 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +2...-3 градуси.

На півдні України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +2...+7 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +2...+7 градусів.

У Ялті без істотних опадів. Температура вночі -1...+1 градус, вдень +4...+6 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптики розповіли про погоду на всю зиму.

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