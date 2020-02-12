підписатися на розсилку
24.29 24.64
26.39 26.89
˟
12 лютого 2020, середа, 23:00 3
Суспільство 2020-02-12T23:10:21+02:00
Українські Новини
Шквальний вітер з черговим похолоданням: прогноз погоди на четвер

Шквальний вітер з черговим похолоданням: прогноз погоди на четвер

Анна Рудык
Негода в Україні, погода в Карпатах, погода в Одесі, погода в Києві
Вітер. Фото: postimees.ee
Вітер. Фото: postimees.ee

13 лютого в Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 градуси, вдень +2...+4 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...-4 градуси, вдень +1...+6 градусів.

У Карпатах невеликий сніг, температура вночі -5...-10 градусів, удень -2...-7 градусів.

У Моршині без істотних опадів, температура вночі -1...-3 градуси, вдень +3...+5 градусів.

У Трускавці без істотних опадів, температура вночі -1...-3 градуси, вдень +2...+4 градуси.

У Сваляві без істотних опадів, температура вночі -1...-3 градуси, вдень +1...+3 градуси.

На півночі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, вдень 0...+5 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, вдень 0...+5 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +2...-3 градуси.

На півдні України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +2...+7 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +2...+7 градусів.

У Ялті без істотних опадів. Температура вночі -1...+1 градус, вдень +4...+6 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптики розповіли про погоду на всю зиму.

Також синоптики зробили аномальний прогноз на всю весну-2020 з морозами у квітні і рекордною спекою в травні.

Більше новин про: Негода в Україні погода в Карпатах погода в Одесі погода в Києві

Евакуація українців з Уханя відбудеться тоді, коли не буде ризику проникнення коронавірусу в Україну, - Гончарук
Софія Федина отримала в ДБР підозру за погрози Зеленському
Новини
Шквальний вітер з черговим похолоданням: прогноз погоди на четвер 23:00
Завтра аеропорт "Одеса" змінить графік роботи 22:36
Олексій Гончарук. Фото: kmu.gov.ua
"Засвітився" в масовці на шоу і мітингував: у мережі з'явилися архівні відео з Гончаруком 21:44
У Вугледарі через борги за світло може затопити 2 прибуткові держшахти 20:55
За тиждень на ГРВІ захворіли майже 284 тис. українців 20:13
більше новин
Президент федерації з міні-футболу Щерба закликає бізнес інвестувати в галузь 15:27
Українському міні-футболу потрібно більше міжнародного досвіду, - головний тренер збірної України з міні-футболу 15:38
Федерація міні-футболу України планує розширити діяльність на всі регіони країни 17:39
Богдан хоче звільнитися, але Зеленський поки не прийняв заяву, - ЗМІ 23:47
Гроза. Негода. Дощ. Блискавка. Фото: de.naturewallpaperfree.com
По Закарпаттю прокотилися зимові грози 23:12
більше новин
Вітренко вимагає виплатити йому величезну премію, хоча прем'єр просить утриматися 10:27
Майже 400 населених пунктів залишилися без світла через негоду 09:30
Зеленський звільнив Богдана і призначив Єрмака головою Офісу Президента 11:41
Снігопади, хуртовини і ураганний вітер: в Україні оголосили штормове попередження 08:25 Карта
Обіцяні Кличком виплати в'язням Аушвіца, які дожили до наших днів, в Києві отримали 7 осіб 06:19 Документ
більше новин
Зеленський та Путін можуть зустрітися до "нормандського саміту", - Єрмак
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok