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12 лютого 2020, середа, 21:44 5
Суспільство 2020-02-12T21:58:28+02:00
Українські Новини
"Засвітився" в масовці на шоу і мітингував: у мережі з'явилися архівні відео з Гончаруком

"Засвітився" в масовці на шоу і мітингував: у мережі з'явилися архівні відео з Гончаруком

Анна Рудык
Кабмін, Конфуз, Телеканал Інтер, Олексій Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук задовго до того, як став главою уряду, був помічений у шоу "Про життя" на телеканалі "Інтер" у 2012 році у ролі масовки. "Страна" попросила главу Кабміну прокоментувати свою участь у шоу.

Так, Гончарук відмовив журналістам видання у коментарі щодо ролика з його участю.

"До побачення", - сказав прем'єр-міністр журналісту у відповідь на прохання прокоментувати ролик.

Наголошується, що Гончарук засвітився у випуску шоу "Про життя" №18. Ведучим передачі був Андрій Пальчевський. Під час ток-шоу обговорювалася історія 22-річного Влада Валова, який стрибнув у Дніпро з висоти понад 50 метрів і залишився інвалідом. Запис передачі до цих пір можна знайти на YouTube-каналі Пальчевського.

А в 2013 році Гончарук засвітився в новинному сюжеті "5 каналу" в якості учасника акції протесту ошуканих інвесторів у будівлі Адміністрації президента. Тоді близько ста осіб мітингували під АП з парасольками - в знак того, що у них немає даху над головою.

Гончарук навіть дав коментар журналісту, заявивши про масштабність проблеми. Цей ролик також доступний в YouTube.

Як повідомляли Українські Новини, Гончарук пообіцяв скоро відзвітувати про підсумки перших місяців роботи Кабміну.

Тим часом зарплата Гончарука за січень вийшла більше президентських окладів.

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Олексій Гончарук. Фото: kmu.gov.ua
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