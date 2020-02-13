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13 лютого 2020, четвер, 07:00 10
Економіка 2020-02-13T08:45:01+02:00
Українські Новини
Робота в умовах режимних обмежень та надбавка за інтенсивність праці: скільки заробив Милованов у січні

Робота в умовах режимних обмежень та надбавка за інтенсивність праці: скільки заробив Милованов у січні

Валерия Драгомирова
Міністерство економіки, Гроші, Зарплата, Тимофій Милованов
Тимофій Милованов Фото: womo.ua
Тимофій Милованов Фото: womo.ua

Заробітна плата міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Мілованова за січень склала 52 тис. гривень, його заступників - від 26 тис. до 103 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді міністерства на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Мілованову в січні, становила 51 903 гривні, з яких посадовий оклад склав 7 619 гривень, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 1 524 гривні, надбавка за інтенсивність праці - 7 619 гривень, виплати, розраховані із середньої заробітної плати, - 34 779 гривень, індексація - 362 гривень.

Зарплата першого заступника міністра Павла Кухти становить 39 290 гривень, заступників Тараса Висоцького - 47 101 гривню, Світлани Панаіотіді - 53 021 гривню, Дмитра Романовича - 26 022 гривні, заступника - торгового представника Тараса Качки - 102 783 гривні, Сергія Ніколайчука - 30 861 гривню, Юлії Свириденко - 36 264 гривні.

Як повідомляли Українські Новини, Милованов задекларував 10,721 млн гривень доходів за 2018 рік.

Зарплата міністра економіки Милованова за грудень склала 222 тис. гривень.

 

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