За тиждень на ГРВІ захворіли майже 284 тис. українців

За минулий тиждень (03.02-09.022) на ГРВІ захворіли майже 284 тис. осіб, з них 66% - діти. Про це йдеться в повідомленні міністерства в Facebook.

"Інтенсивний показник захворюваності склав 741,8 на 100 000 населення, що на 55,6% більше епідемічного порогу по Україні", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що майже у всіх областях України зареєстровано епідемічну активність різної інтенсивності. Тільки в Києві та Харківській області зберігається неепідемічний рівень активності.

За тиждень зареєстровано 8 летальних випадків внаслідок грипу, а з початку епідемічного сезону - 26. Жоден померлий не був щеплений проти грипу.

Протягом тижня проти грипу вакциновано близько 1 тис. осіб, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили понад 236 тис. чоловік.

МОЗ нагадує, що при перших ознаках захворювання (головний біль, ломота в м'язах і суглобах, біль у горлі, підвищення температури тіла до 38° С і більше, кашель, іноді - блювота і діарея) обов'язково звертатися до сімейного лікаря.



Як повідомляли Українські Новини, епідемічний поріг на захворювання грипом та ГРВІ в Україні перевищив на 56%.



Крім того, як розрізнити симптоми і збудники грипу та ГРВІ.