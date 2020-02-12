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12 лютого 2020, середа, 20:13 9
Суспільство 2020-02-12T20:14:46+02:00
Українські Новини
За тиждень на ГРВІ захворіли майже 284 тис. українців

За тиждень на ГРВІ захворіли майже 284 тис. українців

Валерия Драгомирова
МОЗ, Епідемічний поріг, Грип, ГРВІ
Грип. Фото: freepick
Грип. Фото: freepick

За минулий тиждень (03.02-09.022) на ГРВІ захворіли майже 284 тис. осіб, з них 66% - діти. Про це йдеться в повідомленні міністерства в Facebook.

"Інтенсивний показник захворюваності склав 741,8 на 100 000 населення, що на 55,6% більше епідемічного порогу по Україні", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що майже у всіх областях України зареєстровано епідемічну активність різної інтенсивності. Тільки в Києві та Харківській області зберігається неепідемічний рівень активності.

За тиждень зареєстровано 8 летальних випадків внаслідок грипу, а з початку епідемічного сезону - 26. Жоден померлий не був щеплений проти грипу.

Протягом тижня проти грипу вакциновано близько 1 тис. осіб, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили понад 236 тис. чоловік.

МОЗ нагадує, що при перших ознаках захворювання (головний біль, ломота в м'язах і суглобах, біль у горлі, підвищення температури тіла до 38° С і більше, кашель, іноді - блювота і діарея) обов'язково звертатися до сімейного лікаря.


Як повідомляли Українські Новини, епідемічний поріг на захворювання грипом та ГРВІ в Україні перевищив на 56%.

Крім того, як розрізнити симптоми і збудники грипу та ГРВІ.

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