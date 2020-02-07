ЦИК зарегистрировала 3 кандидатов в депутаты Рады в 179 округе

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала еще 3 кандидатов на промежуточных выборах депутата Верховной Рады в одномандатном избирательном округе №179 (Харьковская область), которые состоятся 15 марта.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК, передают Українськi Новини.

Отмечается, что в четверг, 6 февраля состоялось очередное заседание ЦИК, на котором было зарегистрировано 3 кандидата.

А именно - пенсионера Сергей Кошулько, члена партии "Народная программа Вадима Черного", который проживает в Днепре; временно не работающую Галину Хархалис , члена Всеукраинской казацкой партии, которая проживает во Львове; старшего преподавателя Дениса Шейбута, члена партии "Народная Сила", который проживает в Киеве.

Кроме того, было зарегистрировано трех доверенных лиц кандидата в депутаты Рады директора медиа-центра "Голос Свободы" Игоря Швайки (партия "Всеукраинское объединение "Свобода"), уже зарегистрированного в округе №179.

Также Комиссия утвердила единую смету расходов окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Рады в данном округе для подготовки и проведения промежуточных выборов депутата Рады в сумме 8 млн 910 тыс. гривен.

Утверждено решение окружной избирательной комиссии округа №179 от 25 января по выполнению полномочий членов этой комиссии на платной основе на промежуточных выборах депутата Рады.

Как сообщали Українськi Новини, политическая партия "Слуга народа" выдвинула юриста Викторию Алексейчук кандидатом в депутаты Верховной Рады на промежуточных выборах в округе №179 в Харьковской области.

6 ноября Президент Владимир Зеленский назначил председателем Харьковской облгосадминистрации Кучера вместо Юлии Светличной.