Щоб отримати нові книги у міністра Бородянського, бібліотеки будуть зобов'язані показати нового читача

Міністерство культури, молоді і спорту має намір закуповувати книги тільки для тих бібліотек, які покажуть свою роботу в залученні читачів. Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомила заступник міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк.

Так, Подоляк заявила, що міністерство змінило фокус і пріоритети фінансування.

"Ми не реформуємо Український інститут книги. Ми змінили фокус і пріоритети фінансування. Зараз ДВК працює над програмами, які пов'язані з просуванням читання, з підтримкою авторів і переказів, з програмами залучення більшої кількості людей до всього, що стосується читання як процесу ... Я переконана в тому, що відповідальність за наповнення бібліотек для суспільства повинні нести органи місцевого самоврядування та об'єднані територіальні громади. Вони повинні насамперед бути зацікавлені в тому, щоб люди отримували культурні послуги. Знаю, що багато органів місцевого самоврядування закуповують літературу для своїх бібліотек", - сказала Подоляк.

Також Подоляк розповіла, за якої умови тепер міністерство буде закуповувати книги для тих чи інших бібліотек.

"Ми говоримо про переформатування публічних бібліотек, які як мереживо покривають всю Україну, на багатофункціональні громадські простори. Звичайно, ми будемо закуповувати книги, але в ті бібліотеки, які покажуть свою роботу в залученні читачів. Хочемо повернути інтерес до читання", - повідомила вона.

Також, за словами Подоляк, міністерство приділяє увагу популяризації читання:

"Одним з пунктів нашого меморандума з Міністерством освіти є заснування в дитячих садах читання перед сном. І також хочемо спонукати батьків, які ще цього не роблять, щоб вони 10-15 хвилин читали дітям перед сном. Однак, на домашнє виховання ми вплинути не можемо, а хочемо. Може, вдасться", - зазначила Подоляк.

Як повідомляли Українські Новини, українську літературу читають по всьому світу: які країни найчастіше купують права на книги.

Також Мінкультури хоче створити українську електронну бібліотеку.