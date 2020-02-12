Цієї весни закінчується термін блокування "Однокласників", "Вконтакте" і Мail.ru.

17 травня 2017 року Президент Петро Порошенко ввів санкції стосовно російської інтернет-компанії "Яндекс", а також Mail.Ru Group.

Такі обмежувальні заходи схвалила Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України.

Указ наказує українським інтернет-провайдерам блокувати багато популярні російські інтернет-ресурси.

У їх числі — сервіси "Яндекса" і Mail.ru, соцмережа "ВКонтакте", соцмережа "Однокласники". Ці санкції вводяться на три роки.

Блокування для "Яндекса" продовжили на три роки ще в 2019 році.



Як повідомляли Українські Новини, за указом колишнього президента Петра Порошенка Україна ввела заборону провайдерам надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів "Mail.ru", "Вконтакте", "Однокласники", а також сервісів "Яндекса".



Раніше Зеленський заявив, що "Вконтакте" і "Однокласники" заблокували невиправдано.



Також заборонені російські ресурси "ВКонтакте" і Yandex увійшли в топ-5 з відвідуваності українцями у червні 2017 року.



Крім того, сайти "Яндекс" і "Однокласники" увійшли в топ-10 по Україні у січні 2019.



Тим часом, експерт розповів, як обійти блокування "ВКонтакте" і "Однокласників".