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12 лютого 2020, середа, 17:42 6
Суспільство 2020-02-12T17:43:43+02:00
Українські Новини
Цієї весни закінчується термін блокування "Однокласників", "Вконтакте" і Мail.ru.

Цієї весни закінчується термін блокування "Однокласників", "Вконтакте" і Мail.ru.

Валерия Драгомирова
Порошенко Петро, Санкції, Вконтакте, Однокласники
"Однокласники". Фото: danilidi.ru

17 травня 2017 року Президент Петро Порошенко ввів санкції стосовно російської інтернет-компанії "Яндекс", а також Mail.Ru Group.

Такі обмежувальні заходи схвалила Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України.

Указ наказує українським інтернет-провайдерам блокувати багато популярні російські інтернет-ресурси.

У їх числі — сервіси "Яндекса" і Mail.ru, соцмережа "ВКонтакте", соцмережа "Однокласники". Ці санкції вводяться на три роки.

Блокування для "Яндекса" продовжили на три роки ще в 2019 році.


Як повідомляли Українські Новини, за указом колишнього президента Петра Порошенка Україна ввела заборону провайдерам надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів "Mail.ru", "Вконтакте", "Однокласники", а також сервісів "Яндекса".

Раніше Зеленський заявив, що "Вконтакте" і "Однокласники" заблокували невиправдано.

Також заборонені російські ресурси "ВКонтакте" і Yandex увійшли в топ-5 з відвідуваності українцями у червні 2017 року.

Крім того, сайти "Яндекс" і "Однокласники" увійшли в топ-10 по Україні у січні 2019.

Тим часом, експерт розповів, як обійти блокування "ВКонтакте" і "Однокласників".

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