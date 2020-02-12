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12 лютого 2020, середа, 16:49 15
Політика 2020-02-12T17:45:03+02:00
Українські Новини
"Укрзалізниця" тільки на пошуки собі нового начальника витратить майже 1 млн грн

"Укрзалізниця" тільки на пошуки собі нового начальника витратить майже 1 млн грн

Ольга Фандорина
Призначення на посаду, Prozzoro, Укрзалізниця
Укрзалізниця. Фото: 5.ua
Укрзалізниця. Фото: 5.ua

Вартість послуг міжнародної компанії Boyden з забезпечення пошуку та відбору кандидатів на посаду глави "Укрзалізниці" становить 837,5 тисяч гривень.

Про це повідомляє офіційний майданчик Prozzoro Zakupki.ua.

Згідно з інформацією на сайті, термін надання послуг - до 31 грудня 2020 року.

11-го лютого міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, що для пошуку нового глави УЗ залучили провідну міжнародну компанію з підбору управлінського персоналу Boyden.

Конкурс буде відкритий і незалежний. Ніякого зовнішнього впливу. Рівні умови для всіх учасників.

"Переможе той кандидат, який доведе високий рівень компетенції, буде мати чітке розуміння поточної ситуації та роботи УЗ і представить перспективне бачення стратегічного розвитку Укрзалізниці", - написав Криклій.

Як повідомляли Українські Новини, тим часом, звільнений з "Укрзалізниці" Кравцов похвалився "не маленькою компенсацією" за дострокове розірвання контракту.

Також раніше Кабмін схвалив звільнення Кравцова з посади голови правління "Укрзалізниці".

Раніше Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило справу на Кравцова і голови наглядової ради "Укрзалізниці" Шевки Аджунера у зв'язку зі зловживаннями під час відпочинку.

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