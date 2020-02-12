підписатися на розсилку
24.29 24.64
26.39 26.89
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Для українців з низьким або нульовим споживанням газу мають намір знизити вартість транспортування
12 лютого 2020, середа, 16:42 10
Економіка 2020-02-12T17:45:03+02:00
Українські Новини
Для українців з низьким або нульовим споживанням газу мають намір знизити вартість транспортування

Для українців з низьким або нульовим споживанням газу мають намір знизити вартість транспортування

Елена Новикова
Газ, Транспортування газу, НКРЕКП, Зниження вартості, Вартість транспортування газу
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) має намір знизити вартість транспортування газу для населення з низьким або нульовим рівнем споживання до 2,8-21,9 гривні/місяць. Про це в ході брифінгу повідомив голова НКРЭКУ Валерій Тарасюк, передають Українські Новини.

"Вчора комісія схвалила нормативний акт, згідно з яким такі люди, у яких нульове споживання (газу), будуть отримувати мінімальну платіжку, тобто будуть платити мінімальні кошти за транспортування", - сказав він.

Тарасюк зазначив, що споживачі, які використовують газ лише для приготування їжі на плиті, будуть платити близько 2,8 гривні/місяць, для тих, хто використовує газ для підігріву води, вартість складе 8,2 гривні/місяць і для приватних будинків - 21,9 гривні.

При цьому Тарасюк повідомив, що немає можливості повністю прибрати плату за транспортування для таких споживачів, так як за можливість доступу до інфраструктури необхідно платити.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів розробляє варіант об'єднання платіжок за споживання природного газу і його транспортування в один документ.

Раніше повідомлялося про те, що за новими правилами з січня українці платять окремо за газ і за його розподіл.

 

Більше новин про: Газ Транспортування газу НКРЕКП Зниження вартості Вартість транспортування газу

Евакуація українців з китайського Уханя відбудеться після вирішення організаційних питань, - Гончарук
Софія Федина отримала в ДБР підозру за погрози Зеленському
Новини
Щоб отримати нові книги у міністра Бородянського, бібліотеки будуть зобов'язані показати нового читача 17:55
САП перевіряє можливе отримання російського громадянства екс-депутатом Онищенком 17:45
Цієї весни закінчується термін блокування "Однокласників", "Вконтакте" і Мail.ru. 17:42
Федерація міні-футболу України планує розширити діяльність на всі регіони країни 17:39
Луцьк продовжив карантин в усіх школах із-за грипу та ГРВІ до 16 лютого 17:31
більше новин
Президент федерації з міні-футболу Щерба закликає бізнес інвестувати в галузь 15:27
Українському міні-футболу потрібно більше міжнародного досвіду, - головний тренер збірної України з міні-футболу 15:38
Федерація міні-футболу України планує розширити діяльність на всі регіони країни 17:39
Богдан хоче звільнитися, але Зеленський поки не прийняв заяву, - ЗМІ 23:47
Гроза. Негода. Дощ. Блискавка. Фото: de.naturewallpaperfree.com
По Закарпаттю прокотилися зимові грози 23:12
більше новин
Вітренко вимагає виплатити йому величезну премію, хоча прем'єр просить утриматися 10:27
Майже 400 населених пунктів залишилися без світла через негоду 09:30
Зеленський звільнив Богдана і призначив Єрмака головою Офісу Президента 11:41
Снігопади, хуртовини і ураганний вітер: в Україні оголосили штормове попередження 08:25 Карта
Зарплата Гончарука за січень вийшла більше президентських окладів 19:57
більше новин
Зеленський та Путін можуть зустрітися до "нормандського саміту", - Єрмак
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok