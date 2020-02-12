Для українців з низьким або нульовим споживанням газу мають намір знизити вартість транспортування

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) має намір знизити вартість транспортування газу для населення з низьким або нульовим рівнем споживання до 2,8-21,9 гривні/місяць. Про це в ході брифінгу повідомив голова НКРЭКУ Валерій Тарасюк, передають Українські Новини.

"Вчора комісія схвалила нормативний акт, згідно з яким такі люди, у яких нульове споживання (газу), будуть отримувати мінімальну платіжку, тобто будуть платити мінімальні кошти за транспортування", - сказав він.

Тарасюк зазначив, що споживачі, які використовують газ лише для приготування їжі на плиті, будуть платити близько 2,8 гривні/місяць, для тих, хто використовує газ для підігріву води, вартість складе 8,2 гривні/місяць і для приватних будинків - 21,9 гривні.

При цьому Тарасюк повідомив, що немає можливості повністю прибрати плату за транспортування для таких споживачів, так як за можливість доступу до інфраструктури необхідно платити.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів розробляє варіант об'єднання платіжок за споживання природного газу і його транспортування в один документ.

Раніше повідомлялося про те, що за новими правилами з січня українці платять окремо за газ і за його розподіл.