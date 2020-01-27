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27 января 2020, понедельник, 18:50 33
Силовые структуры 2020-01-27T18:50:19+02:00
Українські Новини
В Мариуполе задержали бывшего стрелка-гранатометчика "ДНР"

В Мариуполе задержали бывшего стрелка-гранатометчика "ДНР"

Анна Рудык
задержание боевиков, Боевик

Служба безопасности Украины задержала в Мариуполе боевика самопровозглашенной "Донецкой народной республики", участвовавшего в обстрелах позиций украинских войск в Торецке (Донецкая область) в 2014-2016 годах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українські Новини.

Оперативники установили, что житель Горловки с начала вооруженной агрессии России против Украины присоединился к боевикам.

Как стрелок-гранатометчик он входил в так называемый 1-й армейский корпус "ДНР", принимал активное участие в боях возле Горловки в направлении Торецка и вел обстрелы с позиций "Шанхай" и "6\7".

В 2016 году после ранения в голову боевик был комиссован и в поисках работы в конце 2019 года прибыл в Мариуполь, где и был задержан.

В рамках открытого уголовного производства задержанному было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

На данный момент обвинительный акт передан в Славянский горрайсуд Донецкой области.

Как сообщали Українські Новини, боевик "Оплота", стрелявший в полицейских, задержан в Киеве.

Ранее суд приговорил к 4 годам лишения свободы выдворенного из России бывшего командира отделения батальона боевиков "Оплот" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Артема Вечеру.

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