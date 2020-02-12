В Донецкой области главу Светлодарского горсовета подозревают в сепаратизме

В Донецкой области главе Светлодарского городского совета предъявили подозрение в сепаратизме. Об этом передает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 года подозреваемый предоставил помещения читальных залов городской библиотеки для проведения незаконного референдума так называемой "ДНР".

"Досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 председатель Светлодарского городского совета внес в повестку дня сессии и в дальнейшем положительно проголосовал по вопросу о предоставлении помещения читальных залов городской библиотеки для проведения незаконного референдума о суверенности "ДНР"", - говорится в сообщении.

Сейчас в Краматорский городской суд Донецкой области направлено ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в указанном производстве осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщали Українські Новини, председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко заявил, что неподконтрольная часть Донецкой области должна за воду 41 млн евро.

Также в Кабмине внесли изменения в правила въезда подростков в ОРДЛО.