подписаться на рассылку
24.29 24.64
26.39 26.89
˟
ONLINE
12.02.20 11:00 Пресс-конференция: "Чемпионат мира по мини-футболу 2021 в Украине. Новые подходы и возможности"

12 февраля 2020, среда, 09:07 831
Силовые структуры 2020-02-12T09:07:53+02:00
Українські Новини
В Донецкой области главу Светлодарского горсовета подозревают в сепаратизме

В Донецкой области главу Светлодарского горсовета подозревают в сепаратизме

Елизавета Кесельман
Донецк, Донецкая область, Сепаратизм, Прокуратура, Подозрение в сепаратизме
Арест. Подозрение.Фото: Bit.news
Арест. Подозрение.Фото: Bit.news

В Донецкой области главе Светлодарского городского совета предъявили подозрение в сепаратизме. Об этом передает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 года подозреваемый предоставил помещения читальных залов городской библиотеки для проведения незаконного референдума так называемой "ДНР".

"Досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 председатель Светлодарского городского совета внес в повестку дня сессии и в дальнейшем положительно проголосовал по вопросу о предоставлении помещения читальных залов городской библиотеки для проведения незаконного референдума о суверенности "ДНР"", - говорится в сообщении. 

Сейчас в Краматорский городской суд Донецкой области направлено ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в указанном производстве осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщали Українські Новини, председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко заявил, что неподконтрольная часть Донецкой области должна за воду 41 млн евро.

Также в Кабмине внесли изменения в правила въезда подростков в ОРДЛО.

Больше новостей о: Донецк Донецкая область Сепаратизм Прокуратура Подозрение в сепаратизме

От коронавируса за сутки умерли сто человек
Кабмин сегодня проведет закрытое заседание
Новости
Андрей Дихтяренко: Я за переименование станции метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр" 09:59 Мнение
Рейтинг Путина снизился в 2 раза 09:55
Еврокомиссар пообещал защищать языковые права нацменьшинств в Украине 09:45
Чиновник на Bentley – отличная картинка для скандала, и неважно, что по факту связи нет, - Щуцкий 09:38
Северный мост в Киеве.Фото: Информатор
Киев сегодня частично ограничит движение на Северном мосту 09:33
больше новостей
Стажа для пенсии хватит не всем: сколько стоит докупить недостающие годы 06:30 Инфографика
Работали вместе, а пенсии разные: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30
Майкл Капуто с семьей в гостях у президента Трампа
На американском телеканале показали признание снайпера с Майдана, – СМИ 10:49 Видео
Телевизор Samsung.Фото:mediasat.info
Массовая блокировка от Samsung: как "оживить" свой телевизор 20:58
Все возможно: Разумков прокомментировал слухи об отставке Богдана 09:23
больше новостей
Нужно снижать тарифы, а не увеличивать количество платежек, – Бойко 13:57
Майкл Капуто с семьей в гостях у президента Трампа
На американском телеканале показали признание снайпера с Майдана, – СМИ 10:49 Видео
Работали вместе, а пенсии разные: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30
Стажа для пенсии хватит не всем: сколько стоит докупить недостающие годы 06:30 Инфографика
Водителя маршрутки заставили публично извиниться перед семьей погибшего бойца АТО возле его могилы.Фото:facebook/cherkasy.svoboda
Свободовцы вывезли на кладбище водителя маршрутки, который отказал в проезде детям АТО 11:22
больше новостей
Обещанные Кличко выплаты дожившим до наших дней узникам Аушвица в Киеве получили 7 человек
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok