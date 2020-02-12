Суд просять заборонити вживати слово "слуга" в назві партії

Окружний адміністративний суд Києва отримав позов до Міністерства юстиції про заборону вживати слово "слуга" в назві партії. Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини. Позивач, зокрема, просить суд визнати бездіяльність Мін'юсту щодо несвоєчасного здійснення дій щодо обмеження, заборони застосування\/використання слова "слуга" в назві та діяльності політичної партії "Слуга народу". "Водночас, позивач просить зобов’язати Міністерство юстиції України прийнять індивідуальний правовий акт у відношенні даної політичної сили, яким обмежити та заборонити вживання, використання, на думку позивача, антисоціального та комуністичного слова "слуга", - йдеться в повідомленні. На даний момент вирішується судом питання про відкриття провадження за даним адміністративним позовом. Як повідомляли Українські Новини, раніше Окружний суд Києва отримав позов до Мін'юсту з вимогою ініціювати заборону діяльності партії "Слуга народу". Крім того, "Слуги народу" запропонували доповнити Кодекс законів про працю новими підставами звільнення працівників.