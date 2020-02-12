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12 лютого 2020, середа, 12:35 21
Судова влада 2020-02-12T12:38:50+02:00
Українські Новини
Суд просять заборонити вживати слово "слуга" в назві партії

Суд просять заборонити вживати слово "слуга" в назві партії

Елизавета Драбкина
Окружний адміністративний суд Києва, Міністерство юстиції, Партія
Суд Фото: 5 канал
Суд Фото: 5 канал

Окружний адміністративний суд Києва отримав позов до Міністерства юстиції про заборону вживати слово "слуга" в назві партії.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

Позивач, зокрема, просить суд визнати бездіяльність Мін'юсту щодо несвоєчасного здійснення дій щодо обмеження, заборони застосування/використання слова "слуга" в назві та діяльності політичної партії "Слуга народу".

"Водночас, позивач просить зобов’язати Міністерство юстиції України прийнять індивідуальний правовий акт у відношенні даної політичної сили, яким обмежити та заборонити вживання, використання, на думку позивача, антисоціального та комуністичного слова "слуга", - йдеться в повідомленні.

На даний момент вирішується судом питання про відкриття провадження за даним адміністративним позовом.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Окружний суд Києва отримав позов до Мін'юсту з вимогою ініціювати заборону діяльності партії "Слуга народу".

Крім того, "Слуги народу" запропонували доповнити Кодекс законів про працю новими підставами звільнення працівників.

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