Суд просять заборонити вживати слово "слуга" в назві партії

Окружний адміністративний суд Києва отримав позов до Міністерства юстиції про заборону вживати слово "слуга" в назві партії.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

Позивач, зокрема, просить суд визнати бездіяльність Мін'юсту щодо несвоєчасного здійснення дій щодо обмеження, заборони застосування/використання слова "слуга" в назві та діяльності політичної партії "Слуга народу".

"Водночас, позивач просить зобов’язати Міністерство юстиції України прийнять індивідуальний правовий акт у відношенні даної політичної сили, яким обмежити та заборонити вживання, використання, на думку позивача, антисоціального та комуністичного слова "слуга", - йдеться в повідомленні.

На даний момент вирішується судом питання про відкриття провадження за даним адміністративним позовом.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Окружний суд Києва отримав позов до Мін'юсту з вимогою ініціювати заборону діяльності партії "Слуга народу".

Крім того, "Слуги народу" запропонували доповнити Кодекс законів про працю новими підставами звільнення працівників.