"Слуги народа" предлагают дополнить Кодекс законов о труде новыми основаниями увольнения работников

Депутаты Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова, Вадим Струневич, Олег Арсенюк, Сергей Гривко и Анатолий Остапенко и Николай Бабенко предлагают парламенту внести в Кодекс законов о труде дополнительные основания для увольнения работников.

Об этом говорится в законопроекте №2584, который зарегистрирован в Раде 12 декабря 2019 года, передают Українські Новини.



Предлагаемый законопроект гласит, что расторжение трудового договора может проводиться собственником или уполномоченным им органом в случае невыполнения распоряжений работодателя, отсутствия на работе в течение дня без уважительных причин, нарушения обязательств неразглашения коммерческой тайны и потери доверия к работнику.



Кроме того, депутаты предлагают установить, что собственник или уполномоченный им орган в связи с потерей доверия к работнику вправе по собственной инициативе расторгнуть с ним трудовой договор.



По договоренности сторон сроки предупреждения могут быть заменены денежной компенсацией в размере двойного среднего заработка работника за каждый календарный день уменьшения срока уведомления.



Собственник или уполномоченный им орган имеет право без согласия работника заменить сроки предупреждения денежной компенсацией в четыре размера среднедневного заработка за каждый календарный день уменьшения срока такого предупреждения.



В случае отказа работника подписывать дополнительное соглашение, предусматривающее расторжение трудового договора на этом основании, договор расторгается владельцем или уполномоченным им органом, или заказным письмом о вручении информации о расторжении трудового договора.



Также предлагается исключить пункт, в котором решение относительно увольнения выносится на суд профсоюзной организации.



Также указано, что увольнение работника не допускается по причинам: членства работника в профсоюзе; участия в забастовке, организованной в соответствии с требованиями законодательства; обжалования действий работодателя по обвинению в нарушении трудового законодательства или обращения в соответствующие органы; увольнение не должно быть связано с расой, цветом кожи, полом, семейным положением, семейными обязанностями, беременностью и материнством, вероисповеданием, политическими взглядами, национальностью и социальным происхождением.



Как сообщали Українські Новини, в конце декабря Кабинет Министров предложил Верховной Раде внести целый ряд изменений в трудовое законодательство, в том числе установить трудовой договор единственным источником регулирования трудовых отношений и заменить предупреждение об увольнении сотрудника по инициативе работодателя денежной компенсацией.