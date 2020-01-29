"Слуги народа" предлагают дополнить Кодекс законов о труде новыми основаниями увольнения работников

Депутаты Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова, Вадим Струневич, Олег Арсенюк, Сергей Гривко и Анатолий Остапенко и Николай Бабенко предлагают парламенту внести в Кодекс законов о труде дополнительные основания для увольнения работников.Об этом говорится в законопроекте №2584, который зарегистрирован в Раде 12 декабря 2019 года, передают Українські Новини.Предлагаемый законопроект гласит, что расторжение трудового договора может проводиться собственником или уполномоченным им органом в случае невыполнения распоряжений работодателя, отсутствия на работе в течение дня без уважительных причин, нарушения обязательств неразглашения коммерческой тайны и потери доверия к работнику.Кроме того, депутаты предлагают установить, что собственник или уполномоченный им орган в связи с потерей доверия к работнику вправе по собственной инициативе расторгнуть с ним трудовой договор.По договоренности сторон сроки предупреждения могут быть заменены денежной компенсацией в размере двойного среднего заработка работника за каждый календарный день уменьшения срока уведомления.Собственник или уполномоченный им орган имеет право без согласия работника заменить сроки предупреждения денежной компенсацией в четыре размера среднедневного заработка за каждый календарный день уменьшения срока такого предупреждения.В случае отказа работника подписывать дополнительное соглашение, предусматривающее расторжение трудового договора на этом основании, договор расторгается владельцем или уполномоченным им органом, или заказным письмом о вручении информации о расторжении трудового договора.Также предлагается исключить пункт, в котором решение относительно увольнения выносится на суд профсоюзной организации.Также указано, что увольнение работника не допускается по причинам: членства работника в профсоюзе; участия в забастовке, организованной в соответствии с требованиями законодательства; обжалования действий работодателя по обвинению в нарушении трудового законодательства или обращения в соответствующие органы; увольнение не должно быть связано с расой, цветом кожи, полом, семейным положением, семейными обязанностями, беременностью и материнством, вероисповеданием, политическими взглядами, национальностью и социальным происхождением.Как сообщали Українські Новини, в конце декабря Кабинет Министров предложил Верховной Раде внести целый ряд изменений в трудовое законодательство, в том числе установить трудовой договор единственным источником регулирования трудовых отношений и заменить предупреждение об увольнении сотрудника по инициативе работодателя денежной компенсацией.