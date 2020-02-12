НАБУ почало розслідувати можливі зловживання голови правління Приватбанку Крумханзла

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливих зловживань голови правління Приватбанку Петра Крумханзла.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.

"НАБУ виконало рішення суду і внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - сказано у відповіді.

Раніше в антикорупційний суд надійшла скарга виконуючого обов'язки голови первинної профспілкової організації співробітників Приватбанку на бездіяльність НАБУ щодо невнесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення, в якому позивач просив зобов'язати НАБУ внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення злочину Крумханзлом за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Під час судового розгляду встановлено, що 22 листопада голова первинної профспілкової організації співробітників Приватбанку направив в НАБУ заяву про вчинення злочину головою правління Приватбанку, однак справу не було відкрито.

17 грудня Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити справу за вказаним фактом і розпочати розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, у листопаді Крумханзл був госпіталізований.

Первинна профспілкова організація співробітників Приватбанку просить Печерський районний суд Києва визнати недійсними трудові договори усіх членів спостережної ради банку.

У січні 2018 Приватбанк призначив головою правління Петра Крумханзла (Petr Krumphanzl).