підписатися на розсилку
24.29 24.64
26.39 26.89
˟
ONLINE
12.02.20 11:00 Пресс-конференция: "Чемпионат мира по мини-футболу 2021 в Украине. Новые подходы и возможности"

  • Новини
  • Економіка
  • НАБУ почало розслідувати можливі зловживання голови правління Приватбанку Крумханзла
12 лютого 2020, середа, 10:40 13
Економіка 2020-02-12T10:51:12+02:00
Українські Новини
НАБУ почало розслідувати можливі зловживання голови правління Приватбанку Крумханзла

НАБУ почало розслідувати можливі зловживання голови правління Приватбанку Крумханзла

Ольга Фандорина
Петро Крумханзл, НАБУ, Зловживання, Приватбанк
НАБУ. Фото: НАБУ
НАБУ. Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливих зловживань голови правління Приватбанку Петра Крумханзла.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.

"НАБУ виконало рішення суду і внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - сказано у відповіді.

Раніше в антикорупційний суд надійшла скарга виконуючого обов'язки голови первинної профспілкової організації співробітників Приватбанку на бездіяльність НАБУ щодо невнесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення, в якому позивач просив зобов'язати НАБУ внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення злочину Крумханзлом за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Під час судового розгляду встановлено, що 22 листопада голова первинної профспілкової організації співробітників Приватбанку направив в НАБУ заяву про вчинення злочину головою правління Приватбанку, однак справу не було відкрито.

17 грудня Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити справу за вказаним фактом і розпочати розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, у листопаді Крумханзл був госпіталізований.

Первинна профспілкова організація співробітників Приватбанку просить Печерський районний суд Києва визнати недійсними трудові договори усіх членів спостережної ради банку.

У січні 2018 Приватбанк призначив головою правління Петра Крумханзла (Petr Krumphanzl).

Більше новин про: Петро Крумханзл НАБУ Зловживання Приватбанк

Суд зобов'язав НАБУ розслідувати можливі зловживан...
Ахметов відвідав НАБУ в якості свідка...
Справу про можливі зловживання детективів НАБУ в р...
Гончарук та ЄС домовилися ні за що не повертати Пр...
НАБУ почало розслідувати можливі зловживання голови правління Приватбанку Крумханзла
Кабмін сьогодні проведе закрите засідання
Новини
НАБУ почало розслідувати можливі зловживання голови правління Приватбанку Крумханзла 10:40
Влада боїться націоналістів, - Бойко 10:39
Долар зріс, а євро "просів": курс валют в обмінниках у середу 10:15
Кабмін сьогодні проведе закрите засідання 09:16
Сильні снігопади та шквалистий вітер: Україну атакує потужний шторм 08:45
більше новин
ЗМІ оприлюднили документи про отримання Ситником квартири за рахунок хабарів 14:33
Богдан хоче звільнитися, але Зеленський поки не прийняв заяву, - ЗМІ 23:47
Гроза. Негода. Дощ. Блискавка. Фото: de.naturewallpaperfree.com
По Закарпаттю прокотилися зимові грози 23:12
Перерахунок за тепло і гарячу воду: у скільки обійдуться українцям січневі платіжки 05:25
ФСБ Росії затримала військового Нацгвардії 22:24
більше новин
Вітренко вимагає виплатити йому величезну премію, хоча прем'єр просить утриматися 10:27
ЗМІ оприлюднили документи про отримання Ситником квартири за рахунок хабарів 14:33
Майже 400 населених пунктів залишилися без світла через негоду 09:30
Зеленський звільнив Богдана і призначив Єрмака головою Офісу Президента 11:41
Зарплата Гончарука за січень вийшла більше президентських окладів 19:57
більше новин
Від коронавірусу за добу померли сто осіб
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok