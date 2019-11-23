Главу Приватбанка Крумханзла госпитализировали

Председатель правления Приватбанка Петр Крумханзл госпитализирован.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, передают Українські Новини.



"Крумханзлу была оказана медицинская помощь. Сейчас он находится в больнице. Состояние его здоровья не вызывает беспокойства", - говорится в нем.



Также ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский ("Слуга Народа") сообщил о том, что Петр Крумханзл находится в реанимации, в состоянии средней тяжести.

"У предправления Приватбанка Крумханзла в тренажерном зале случился инфаркт. Находится в реанимации в состоянии средней тяжести, в общей палате на 6 коек. Он увлекался самурайским боем на мечах. И, как говорят мои источники, переусердствовал", - написал депутат в Telegram.



Однако пресс-служба банка не подтвердила эту информацию.



Как сообщали Українські Новини, в январе 2018 Приватбанк назначил председателем правления чеха Петра Крумханзла (Petr Krumphanzl).



С апреля 2004-го по январь 2008 года, работал начальником отдела в чешском Raiffeisenbank. Потом перешел в Raiffeisen bank Ukraine, где также проработал почти 4 года.