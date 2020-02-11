підписатися на розсилку
24.35 24.7
26.55 27.05
˟
11 лютого 2020, вівторок, 22:24 8
Силові структури 2020-02-11T22:25:16+02:00
Українські Новини
ДБР просить дозволити примусово привести Порошенка на допит, - Портнов

ДБР просить дозволити примусово привести Порошенка на допит, - Портнов

Валерия Драгомирова
ДБР, Андрій Портнов, Порошенко Петро, Допит
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Державне бюро розслідувань (ДБР) просить суд дозволити примусово привести колишнього президента Петра Порошенка на допит. Про це на сторінці в Telegram написав юрист Андрій Портнов.

"Дорогі друзі, інформую вас по великому секрету, що в прокуратуру для негайної передачі в суд надійшло клопотання слідчих про примусовий привід на допит головного державного і військового злочинця.

Очевидно, що Державному бюро розслідувань, на закупівлю білих халатів з довгими рукавами для ряду членів його партії необхідно оголосити тендер на купівлю жовтого бобика", - написав він.

Скріншот: Telegram/PortnovСкріншот: Telegram/Portnov

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок, 11 лютого, Порошенко знову не з'явився на допит в ГБР. Про причини неявки представник відомства не повідомив.

Раніше Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження за заявою 11 депутатів Верховної Ради про можливе заволодіння колишнім Президентом Петром Порошенко державними коштами.

Також "Європейська солідарність" заявляла, що Офіс президента і ДБР стежать за Порошенко і підлаштовують графік допитів під його міжнародні візити.

 

Більше новин про: ДБР Андрій Портнов Порошенко Петро Допит

Зеленський звільнив Богдана і призначив Єрмака головою Офісу Президента
Вітренко вимагає виплатити йому величезну премію, хоча прем'єр просить утриматися
Новини
ВООЗ дала офіційну назву новому коронавірусу 23:15
ДБР просить дозволити примусово привести Порошенка на допит, - Портнов 22:24
Трамвай №18. Фото:
У Києві можуть стати трамваї і тролейбуси - зарплат водіїв не вистачає на їжу 21:28
Головний редактор "Капіталу" назвав блокування свого сайту рейдерською схемою 21:27
Посольство США в Києві. Фото: joinfo.ua
США закликає Росію припинити незаконну окупацію Криму і поважати права людини в Україні 21:04
більше новин
ЗМІ оприлюднили документи про отримання Ситником квартири за рахунок хабарів 14:33
У скандального держсекретаря МІУ Галущака проходять обшуки, — Голобуцький 15:04
Чартерний рейс для евакуації українців з Уханя відправлять завтра 14:29
Богдан хоче звільнитися, але Зеленський поки не прийняв заяву, - ЗМІ 23:47
Перерахунок за тепло і гарячу воду: у скільки обійдуться українцям січневі платіжки 05:25
більше новин
Вітренко вимагає виплатити йому величезну премію, хоча прем'єр просить утриматися 10:27
ЗМІ оприлюднили документи про отримання Ситником квартири за рахунок хабарів 14:33
Майже 400 населених пунктів залишилися без світла через негоду 09:30
Зеленський звільнив Богдана і призначив Єрмака головою Офісу Президента 11:41
Прослушка Гончарука: прем'єр розповів, що насправді думає про Зеленського 08:45
більше новин
Майже 400 населених пунктів залишилися без світла через негоду
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok