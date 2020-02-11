ДБР просить дозволити примусово привести Порошенка на допит, - Портнов

Державне бюро розслідувань (ДБР) просить суд дозволити примусово привести колишнього президента Петра Порошенка на допит. Про це на сторінці в Telegram написав юрист Андрій Портнов.

"Дорогі друзі, інформую вас по великому секрету, що в прокуратуру для негайної передачі в суд надійшло клопотання слідчих про примусовий привід на допит головного державного і військового злочинця.

Очевидно, що Державному бюро розслідувань, на закупівлю білих халатів з довгими рукавами для ряду членів його партії необхідно оголосити тендер на купівлю жовтого бобика", - написав він.

Скріншот: Telegram/Portnov

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок, 11 лютого, Порошенко знову не з'явився на допит в ГБР. Про причини неявки представник відомства не повідомив.

Раніше Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження за заявою 11 депутатів Верховної Ради про можливе заволодіння колишнім Президентом Петром Порошенко державними коштами.

Також "Європейська солідарність" заявляла, що Офіс президента і ДБР стежать за Порошенко і підлаштовують графік допитів під його міжнародні візити.