підписатися на розсилку
24.35 24.7
26.55 27.05
˟
  • Новини
  • Наука
  • Космос
  • Для наступного експерименту на МКС вчені з NASA хочуть використовувати чорнобильський грибок
11 лютого 2020, вівторок, 18:30 2
Космос 2020-02-11T22:00:19+02:00
Українські Новини
Для наступного експерименту на МКС вчені з NASA хочуть використовувати чорнобильський грибок

Для наступного експерименту на МКС вчені з NASA хочуть використовувати чорнобильський грибок

Елизавета Кесельман
NASA, вчені, Експеримент, МКС, Космос, Чорнобиль
Чорнобиль.Прип'ять.Фото: pixabay
Чорнобиль.Прип'ять.Фото: pixabay

Вчені Американського аерокосмічного агентства (NASA) має намір провести експеримент борту Міжнародної космічної станції з чорнобильським грибком, здатним поглинати радіацію. Про це передає "Урядовий кур'єр".

Як передає відомство, експерти вияснили, що грибкові організми, які знаходяться на стінах занедбаного енергоблоку Чорнобильської АЕС, здатні поглинати радіацію.

Дослідження міжнародної групи вчених показали, що три грибка, які містять пігмент меланін — Cladosporium sphaerospermum, Wangiella dermatitidis та Cryptococcus neoformans — збільшували біомасу і накопичували ацетат швидше в середовищі, де рівень радіації був у 500 разів вище норми. Це означає, що грибки перетворювали енергію гамма-випромінювання в хімічну енергію таким же чином, яким рослини за допомогою фотосинтезу перетворюють вуглекислий газ в кисень і глюкозу.

Фахівці NASA, які приєдналися до вивчення властивостей грибків, вважають, що цей механізм можна використовувати для створення засобів захисту від радіації, зокрема, сонячної або на атомних електростанціях, або для накопичення енергії, яка може стати альтернативою біологічній сонячним батареям.

Як повідомляли Українські Новини, раніше вчені з NASA записали незрозумілі звуки на Марсі.

Крім того, NASA відкрила готель для "залізних людей" на Міжнародній космічній станції.

Більше новин про: NASA вчені Експеримент МКС Космос Чорнобиль

Зеленський звільнив Богдана і призначив Єрмака головою Офісу Президента
Вітренко вимагає виплатити йому величезну премію, хоча прем'єр просить утриматися
Новини
Трамвай №18. Фото:
У Києві можуть стати трамваї і тролейбуси - зарплат водіїв не вистачає на їжу 21:28
Головний редактор "Капіталу" назвав блокування свого сайту рейдерською схемою 21:27
Посольство США в Києві. Фото: joinfo.ua
США закликає Росію припинити незаконну окупацію Криму і поважати права людини в Україні 21:04
Сніг з дощем і штормовими вітрами атакують: прогноз погоди на середу 21:00
ДБР провело обшуки Подільської та Поліської митниці через ввезення продукції за заниженими тарифами 20:36
більше новин
ЗМІ оприлюднили документи про отримання Ситником квартири за рахунок хабарів 14:33
У скандального держсекретаря МІУ Галущака проходять обшуки, — Голобуцький 15:04
Чартерний рейс для евакуації українців з Уханя відправлять завтра 14:29
Богдан хоче звільнитися, але Зеленський поки не прийняв заяву, - ЗМІ 23:47
Майкл Капуто з родиною в гостях у президента Трампа. Фото: USATD
На американському телевізійному каналі показали зізнання снайпера з Майдану, - ЗМІ 10:49 Відео
більше новин
Вітренко вимагає виплатити йому величезну премію, хоча прем'єр просить утриматися 10:27
ЗМІ оприлюднили документи про отримання Ситником квартири за рахунок хабарів 14:33
Майже 400 населених пунктів залишилися без світла через негоду 09:30
Зеленський звільнив Богдана і призначив Єрмака головою Офісу Президента 11:41
Прослушка Гончарука: прем'єр розповів, що насправді думає про Зеленського 08:45
більше новин
Майже 400 населених пунктів залишилися без світла через негоду
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok