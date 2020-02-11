Для наступного експерименту на МКС вчені з NASA хочуть використовувати чорнобильський грибок

Вчені Американського аерокосмічного агентства (NASA) має намір провести експеримент борту Міжнародної космічної станції з чорнобильським грибком, здатним поглинати радіацію. Про це передає "Урядовий кур'єр".

Як передає відомство, експерти вияснили, що грибкові організми, які знаходяться на стінах занедбаного енергоблоку Чорнобильської АЕС, здатні поглинати радіацію.

Дослідження міжнародної групи вчених показали, що три грибка, які містять пігмент меланін — Cladosporium sphaerospermum, Wangiella dermatitidis та Cryptococcus neoformans — збільшували біомасу і накопичували ацетат швидше в середовищі, де рівень радіації був у 500 разів вище норми. Це означає, що грибки перетворювали енергію гамма-випромінювання в хімічну енергію таким же чином, яким рослини за допомогою фотосинтезу перетворюють вуглекислий газ в кисень і глюкозу.

Фахівці NASA, які приєдналися до вивчення властивостей грибків, вважають, що цей механізм можна використовувати для створення засобів захисту від радіації, зокрема, сонячної або на атомних електростанціях, або для накопичення енергії, яка може стати альтернативою біологічній сонячним батареям.

Як повідомляли Українські Новини, раніше вчені з NASA записали незрозумілі звуки на Марсі.

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