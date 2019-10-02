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02 октября 2019, среда, 16:01 5
Космос 2019-10-02T16:02:33+03:00
Українські Новини
Ученые из NASA записали необъяснимые звуки на Марсе

Ученые из NASA записали необъяснимые звуки на Марсе

Ученым Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) удалось уловить и записать странные сигналы на Марсе, часть из которых имела сейсмическую природу, а другая остались загадкой. Данные передал марсоход InSight, ранее приславший селфи с красной планеты, сообщают Sky News.

"Марсоход NASA InSight прибыл на Красную планету в прошлом ноябре и в апреле зафиксировал ее первый сейсмический шум, описанный NASA как "тихая, но четкое дрожь", - говорится в сообщении.

Образцы аудиозаписей охватывают более 100 открытий, выявленных сейсмометром InSight, однако идентифицировать удалось только 21. Остальные звуки пока распознать не удалось.

Среди звуков были марсианский ветер, механические движения "руки" аппарата и звук землетрясения на Марсе. Ученые надеются, что изучив явление марсианских землетрясений, они смогут узнать больше о происхождении таинственного грохота.

Специалисты группы по Imperial College в Лондоне, которые занимались подготовкой аудиозаписей, отметили, что было крайне интересно услышать первые вибрации на Марсе - это были звуки передвижения марсохода.

Предполагалось, что сейсмограф погрузится в грунт Марса примерно на пять метров. Однако ему удалось освоить только тридцать сантиметров. Звуки, которые устройство записывает на Марсе, затем передаются исследователям на Землю.

Как сообщали Українські Новини, ученые миссии Opportunity опубликовали видео полного маршрута марсохода за 15 лет. Тем временем NASA отправят на Марс имя любого желающего, а ранее они опубликовали видео, как черная дыра разрывает ближайшую к ней звезду, размером с Солнце.

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