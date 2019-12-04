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04 декабря 2019, среда, 17:03 397
Космос 2019-12-04T17:03:27+02:00
Українські Новини
Забота о роботах: NASA открыла отель для "железных людей" на Международной космической станции

Забота о роботах: NASA открыла отель для "железных людей" на Международной космической станции

NASA, МКС, Роботы, Космос
Установка бокса для роботов во время испытаний.Фото: NASA
Установка бокса для роботов во время испытаний.Фото: NASA

NASA запустила отель для роботов на Международной космической станции, где они смогут прятаться  от космического излучения. Об этом говорится на сайте NASA.

В частности, отелем называется специальное устройство или бокс, в котором автономные устройства будут храниться в то время, пока они не используются.

Устройство размещено снаружи МКС. В NASA утверждают, что "отель" позволит защитить роботов от космического излучения и частиц пыли тогда, когда они не работают в космосе и находятся в состоянии сна.

Первыми "гостями" RiTS станут два робота Robotic External Leak Locators (RELL), предназначенные для ремонта отсеков космической станции в случае повреждения корпуса либо разгерметизации.

Захват роботов и возвращение их в космос будет осуществляться с помощью манипулятора Dextre. Планируется, что RiTS отправится на МКС на ракете-носителе Falcon 9, запуск которой запланирован уже на этой неделе.

Как сообщали Українські Новини, ранее NASA заявила о том, что откроет МКС для туристов. 

Кроме того, впервые в истории две женщины вышли в открытый космос для починки МКС.

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