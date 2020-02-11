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11 лютого 2020, вівторок, 20:36 4
Силові структури 2020-02-11T21:55:56+02:00
Українські Новини
ДБР провело обшуки Подільської та Поліської митниці через ввезення продукції за заниженими тарифами

ДБР провело обшуки Подільської та Поліської митниці через ввезення продукції за заниженими тарифами

Елизавета Кесельман
ДБР, Обшуки ДБР, Обшуки митниці, порушування закону
ДБР.Фото: прес-служба ДБР
ДБР.Фото: прес-служба ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки на митних постах Подільської та Поліської митниці. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.

Наголошується, що причиною проведення обшуків стало зловживання владою і службовим становищем.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Рівненської області.

За попередньою інформацією, за сприяння працівників митниці протягом 2017-2019 років на митну територію України з ЄС ввезено понад 50 транспортних засобів та запасних частин до них з заниженими митним платежем. Сума завданих державі збитків - понад 1 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, раніше слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили 4 лісничим про підозру у незаконній вирубці деревини на суму 6 мільйонів гривень в Житомирській області.

Державне бюро розслідувань повідомило колишніми керівникам підрозділів Державної прикордонної служби, організував видворення колишнього Президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" Михайла Саакашвілі з України до Польщі у лютому 2018 року, про підозру у перевищенні службових повноважень.

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