ДБР провело обшуки Подільської та Поліської митниці через ввезення продукції за заниженими тарифами

Співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки на митних постах Подільської та Поліської митниці. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР. Наголошується, що причиною проведення обшуків стало зловживання владою і службовим становищем. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Рівненської області. За попередньою інформацією, за сприяння працівників митниці протягом 2017-2019 років на митну територію України з ЄС ввезено понад 50 транспортних засобів та запасних частин до них з заниженими митним платежем. Сума завданих державі збитків - понад 1 млн гривень. Як повідомляли Українські Новини, раніше слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили 4 лісничим про підозру у незаконній вирубці деревини на суму 6 мільйонів гривень в Житомирській області. Державне бюро розслідувань повідомило колишніми керівникам підрозділів Державної прикордонної служби, організував видворення колишнього Президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" Михайла Саакашвілі з України до Польщі у лютому 2018 року, про підозру у перевищенні службових повноважень.