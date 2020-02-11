ДБР провело обшуки Подільської та Поліської митниці через ввезення продукції за заниженими тарифами

Співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки на митних постах Подільської та Поліської митниці. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.

Наголошується, що причиною проведення обшуків стало зловживання владою і службовим становищем.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Рівненської області.

За попередньою інформацією, за сприяння працівників митниці протягом 2017-2019 років на митну територію України з ЄС ввезено понад 50 транспортних засобів та запасних частин до них з заниженими митним платежем. Сума завданих державі збитків - понад 1 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, раніше слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили 4 лісничим про підозру у незаконній вирубці деревини на суму 6 мільйонів гривень в Житомирській області.

Державне бюро розслідувань повідомило колишніми керівникам підрозділів Державної прикордонної служби, організував видворення колишнього Президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" Михайла Саакашвілі з України до Польщі у лютому 2018 року, про підозру у перевищенні службових повноважень.