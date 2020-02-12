Долар і євро продовжують стрімко дешевшати: курс валют на 12 лютого

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12 лютого, на 9,52 коп. до 24,4236 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 11 лютого, на 1,82 коп. до 24,5188 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют: Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 31,5944 1 долар США 24,4236 1 швейцарський франк 24,9590 10 ієн 2,2247 10 російських рублів 3,8399 1 євро 26,6205

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк у період з 3 по 7 лютого продав 45 млн доларів на міжбанківському валютному ринку й купив рекордну суму в цьому році в 362,5 млн доларів.

Тим часом Національний банк визначив перелік банків, які будуть проходити стрес-тестування, яке є складовою щорічної оцінки стійкості, а також затвердив технічне завдання для її проведення в 2020 році.

Також 2019 найбільше грошових переказів від трудових мігрантів надійшло з Польщі.