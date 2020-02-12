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12 лютого 2020, середа, 06:00 11
Фінанси 2020-02-12T06:00:04+02:00
Українські Новини
Долар і євро продовжують стрімко дешевшати: курс валют на 12 лютого

Долар і євро продовжують стрімко дешевшати: курс валют на 12 лютого

Таня Войтюк
Курс валют, НБУ, Гривня, курс гривні, курс долара, Долар, Євро, Курс НБУ
Курс валют
Курс валют

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12 лютого, на 9,52 коп. до 24,4236 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 11 лютого, на 1,82 коп. до 24,5188 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 31,5944
1 долар США 24,4236
1 швейцарський франк 24,9590
10 ієн 2,2247
10 російських рублів 3,8399
1 євро 26,6205

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк у період з 3 по 7 лютого продав 45 млн доларів на міжбанківському валютному ринку й купив рекордну суму в цьому році в 362,5 млн доларів.

Тим часом Національний банк визначив перелік банків, які будуть проходити стрес-тестування, яке є складовою щорічної оцінки стійкості, а також затвердив технічне завдання для її проведення в 2020 році.

Також 2019 найбільше грошових переказів від трудових мігрантів надійшло з Польщі.

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