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11 лютого 2020, вівторок, 17:43 7
Економіка 2020-02-11T17:43:02+02:00
Українські Новини
Курс гривні на міжбанку у вівторок знизився до 24,50 UAH/USD

Курс гривні на міжбанку у вівторок знизився до 24,50 UAH/USD

Валерия Драгомирова
Міжбанківський валютний ринок, курс гривні на міжбанку, курс гривні до долара, Гривня, Міжбанк
Гривня. Фото: bank.gov.ua
Гривня. Фото: bank.gov.ua

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в понеділок на 7 коп. у вівторок знизився на 5 коп. до 24,50 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,41-24,43 UAH/USD, потім котирування знизилися до 24,39-24,41 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,48-24,52 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 3,20% з 23,74 UAH/USD до 24,50 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Крім того, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 6,57 коп. до 24,5963 UAH/USD, курс купівлі знизився на коп. до 8,16 24,2941 UAH/USD.

Середній курс купівлі євро знизився на 15,08 коп. до 26,4847 UAH/EUR, курс продажу знизився на 13,80 коп. до 26,9647 UAH/EUR.

Тим часом НБУ минулого тижня купив в поточному році рекордний обсяг валюти на міжбанку.

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