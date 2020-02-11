Курс гривні на міжбанку у вівторок знизився до 24,50 UAH/USD

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в понеділок на 7 коп. у вівторок знизився на 5 коп. до 24,50 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.



За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,41-24,43 UAH/USD, потім котирування знизилися до 24,39-24,41 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,48-24,52 UAH/USD.



З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 3,20% з 23,74 UAH/USD до 24,50 UAH/USD.



Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.



У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.



Крім того, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 6,57 коп. до 24,5963 UAH/USD, курс купівлі знизився на коп. до 8,16 24,2941 UAH/USD.



Середній курс купівлі євро знизився на 15,08 коп. до 26,4847 UAH/EUR, курс продажу знизився на 13,80 коп. до 26,9647 UAH/EUR.



Тим часом НБУ минулого тижня купив в поточному році рекордний обсяг валюти на міжбанку.