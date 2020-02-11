Вартість ремонту Шулявського мосту перевищить 1,05 млрд грн

Вартість реконструкції Шулявського мосту в Києві, який планують відкрити до вересня, перевищить 1,05 млрд гривень.

Про це повідомив в інтерв'ю інтернет-виданню "Економічна правда"перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник, передають Українські Новини.

"Проект коригування кошторису об'єкта знаходиться в "Укрдержбудекспертизі". Нова вартість шляхопроводу перевищить 1,05 млрд гривень, але поки точна сума невідома. Вийде проект експертизи — побачимо", — сказав Поворозник.

Заступник Голови КМДА додав, що до 1 січня 2020 року на проект було витрачено понад 856 млн гривень.

За словами чиновника, на мосту виконувалися додаткові роботи, зокрема, спочатку проект реконструкції передбачав 113 фундаментних опор, однак у підсумку поставили 190 опор.

Це не перше подорожчання вартості реконструкції Шулявського мосту: у жовтні кошторис реконструкції зріс на 170 млн гривень до 1 млрд.

Як повідомляли Українські Новини, мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко прогнозував відкриття Шулявського шляхопроводу до кінця 2019 року.

Проте в кінці 2019 року транспортний експерт Віктор Петрук заявив, що відкриття мосту було передчасним і з порушеннями технологій, оскільки не можна було проводити випробування реконструйованого шляхопроводу, який ще стоїть на тимчасових опорних спорудах.