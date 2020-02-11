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11 лютого 2020, вівторок, 17:29 8
Політика 2020-02-11T19:00:03+02:00
Українські Новини
Вартість ремонту Шулявського мосту перевищить 1,05 млрд грн

Вартість ремонту Шулявського мосту перевищить 1,05 млрд грн

Кира Молчанова
Віталій Кличко, Ремонт, Шулявський міст, Шулявський шляхопровід
Шулявський міст. Скріншот відео
Шулявський міст. Скріншот відео

Вартість реконструкції Шулявського мосту в Києві, який планують відкрити до вересня, перевищить 1,05 млрд гривень.

Про це повідомив в інтерв'ю інтернет-виданню "Економічна правда"перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник, передають Українські Новини.

"Проект коригування кошторису об'єкта знаходиться в "Укрдержбудекспертизі". Нова вартість шляхопроводу перевищить 1,05 млрд гривень, але поки точна сума невідома. Вийде проект експертизи — побачимо", — сказав Поворозник.

Заступник Голови КМДА додав, що до 1 січня 2020 року на проект було витрачено понад 856 млн гривень.

За словами чиновника, на мосту виконувалися додаткові роботи, зокрема, спочатку проект реконструкції передбачав 113 фундаментних опор, однак у підсумку поставили 190 опор.

Це не перше подорожчання вартості реконструкції Шулявського мосту: у жовтні кошторис реконструкції зріс на 170 млн гривень до 1 млрд.

Як повідомляли Українські Новини, мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко прогнозував відкриття Шулявського шляхопроводу до кінця 2019 року.

Проте в кінці 2019 року транспортний експерт Віктор Петрук заявив, що відкриття мосту було передчасним і з порушеннями технологій, оскільки не можна було проводити випробування реконструйованого шляхопроводу, який ще стоїть на тимчасових опорних спорудах.

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