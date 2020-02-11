Раді запропонували заборонити Зеленському, Гончаруку і міністрам отримувати дохід не за основним місцем роботи

5 депутатів Верховної Ради від фракції "Слуга народу" пропонують парламенту запровадити штраф до 136 тис. гривень із конфіскацією доходу для президента, міністрів і депутатів Ради за роботу за сумісництвом.

Про це йдеться в законопроєкті №2828, зареєстрованому в Раді 31 січня, передають Українські Новини.

Пропонується заборонити президенту, прем'єр-міністру, членам Кабінету Міністрів, їхнім заступникам, голові Ради та його заступникам і депутатам парламенту отримувати дохід не за основним місцем роботи (крім як викладацької, наукової та творчої діяльності), доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності, розмір яких за 1 рік перевищує 200 мінімальних зарплат (945 тис. гривень).

Також пропонується заборонити отримувати дивіденди від юрособи, яка займає політичну, роялті, благодійну допомогу, виграші та призи.

В разі отримання подібного доходу політик буде зобов'язаний протягом 30 днів передати кошти до держбюджету і письмово поінформувати Національне агентство по запобіганню корупції (НАЗК). НАЗК буде публікувати відповідну інформацію на своєму сайті.

В іншому випадку пропонується застосовувати адмінштраф із конфіскацією такого доходу в розмірі 5-8 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85-136 тис. гривень).

Авторами законопроєкту є депутати від "Слуга народу" Галина Третьякова, Вадим Струневич, Олег Арсенюк, Сергій Гривко й Анатолій Остапенко.

Як повідомляли Українські Новини, зарплати міністрів зменшилися після погроз Зеленського розпустити Кабмін.

Раніше 43 чиновника в Кабміні отримали в грудні зарплату від 100 до 315 тисяч гривень, що вище окладу Президента України.

Також повідомлялося, що зарплати в Кабміні Гончарука істотно вище, ніж були при Гройсмані.