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11 лютого 2020, вівторок, 15:42 13
Верховна Рада і партії 2020-02-11T15:47:32+02:00
Українські Новини
НАПК розподілило 283 млн гривень на парламентські партії в 2020: найбільше отримає "Слуга народу"

НАПК розподілило 283 млн гривень на парламентські партії в 2020: найбільше отримає "Слуга народу"

Елизавета Кесельман
НАПК , Фінансування партій, Партія
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу

Національне агентство з запобігання корупції (НАПК) розподілило 283 млн гривень на фінансування парламентських партій в 2020 році. Про це йдеться в повідомленні НАПК, передають Українські Новини.

"Національне агентство по запобіганню корупції розподілив кошти державного фінансування статутної діяльності політичних партій на 2020 рік", - сказано в ньому.

"Слуга народу" отримає 140,6 млн гривень; "Опозиційна платформа - За життя" - 42,5 млн гривень; "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 26,6 млн гривень.

"Європейська солідарність" отримає 26,4 млн гривень, а "Голос" - 18,9 млн гривень, при цьому обидві партії отримають додаткові 14,2 млн гривень - за дотримання гендерних квот при формуванні виборчих списків.

У повідомленні наголошується, що НАПК забезпечить щоквартальне перерахування виділених з державного бюджету коштів політичним партіям у розмірі 25% загального розміру щорічного фінансування на початку кожного кварталу.

Як повідомляли Українські Новини, Національне агентство з питань запобігання корупції розподілило 513,7 млн гривень на фінансування статутної діяльності партій в 2018 році.

Також у вересні 2019 року повідомлялося про те, що більше 1 млрд гривень із бюджету піде на фінансування партій у 2020.

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