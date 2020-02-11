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11 лютого 2020, вівторок, 15:38 11
Суспільство 2020-02-11T15:43:48+02:00
Українські Новини
Ямковий ремонт повинен піти в минуле, — Зеленський

Ямковий ремонт повинен піти в минуле, — Зеленський

Кира Молчанова
Зеленський Володимир, Дороги, ямоковий ремонт, Ями на дорогах, Ремонт доріг
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський, який пропонував направити гроші, отримані від "Газпрому", на ремонт доріг, висловився за те, щоб в Україні більше не проводили "ямковий ремонт".

Про це він заявив в ході присвяченій дорогам стратегічної зустрічі "Зшити Україну: фінансування, будівництво, безпека", передають Українські Новини.

"Довгі роки у нас в країні був такий стартап, завдяки якому деякі чиновники побудували собі особняки, стартап цей називається "ямковий ремонт". Він повинен піти в минуле", — сказав Зеленський.

Також він підкреслив, що на всі роботи з ремонту доріг повинна бути гарантія та відповідальність підрядника.

Як повідомляли Українські Новини, керуючий директор FlixBus в Польщі та Україні Міхал Леман розповів, що якість доріг в Україні приблизно таке ж, як в Румунії, Сербії, Болгарії, Балканських країнах.

Раніше повідомлялося, що два законопроекти, ухвалені Верховною Радою 16 січня за основу і в цілому, дозволяють Укравтодору залучити ще 20 млрд грн на ремонт доріг.

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