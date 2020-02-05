Зеленский предложил направить полученные от "Газпрома" деньги на дороги и медицину

После того, как премьер-министр Алексей Гончарук не представил Верховной Раде промежуточный отчет о работе правительства до 4 февраля, несмотря на поручение, данное Президентом Владимиром Зеленским, последний призвал Кабинет Министров и Верховную Раду активизировать свою работу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Согласно ему, во вторник Зеленский провел совещание с участием представителей Кабинета Министров и Верховной Рады, посвященное выполнению поставленных перед правительством задач и планам на ближайшее будущее.

На совещании Президент отметил, что Министерство развития общин и территорий не выполнило задачи по разработке законопроекта о повышении способности Агентства регионального развития, по усилению конкурентоспособности регионов, обеспечению разработки и утверждения Государственной стратегии регионального развития на 2021-2028 годы.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды не выполнило задачи по заключению соглашения о разделе продукции, о введении системы интегрированных разрешений на выбросы загрязняющих веществ, а также по реформе Государственной экологической инспекции.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства не приняло мер по уменьшению нелегальной занятости и детенизации доходов населения, а Министерство инфраструктуры не разработало законопроект о реформировании железнодорожных перевозок.

Также Президент отметил, что Верховная Рада до сих пор не рассмотрела законопроекты о внутреннем водном транспорте, о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения, о внесении изменений в Бюджетный кодекс по повышению эффективности использования средств Государственного фонда регионального развития, по усилению прав интеллектуальной собственности.

"Владимир Зеленский призвал правительство и парламент активизировать работу", - говорится в сообщении.

Кроме того, на совещании Зеленский предложил направить 2,9 млн долларов, которые Национальная акционерная компания "Нафтегаз Украины" получила от компании "Газпром" (Россия), на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины.

Также Зеленский отметил важность решения вопроса задолженности по зарплате шахтерам и разработки концепции реорганизации угольной отрасли.

В вопросе реформирования спиртовой отрасли глава государства сделал акцент на важности введения электронной акцизной марки.

Также Президент поручи Кабмину до конца февраля внести предложения по реализации программы "Инвестиционная няня".

Кроме того, во время совещания Зеленский отметил важность начала масштабного строительства дорог и продолжения реформы медицинской отрасли.

Как сообщали Українськi Новини, после скандала, связанного якобы с прослушиванием Алексея Гончарука, 17 января премьер-министр подал заявление об отставке.

Зеленский после заявления Гончарука об отставке сказал, что дает правительству шанс, но поручает сделать несколько шагов, в том числе провести кадровые изменения, разделить некоторые ранее объединенные министерства и урегулировать вопрос с зарплатами и премиями руководителям министерств и госкомпаний.