Підозрюваній у вбивстві Шеремета Дугарь призначили почеркознавчу і психіатричну експертизи

Суд призначив проведення почеркознавчої та психіатричної експертизи стосовно підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яни Дугарь.

Про це повідомив її адвокат Віталій Коломієць в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Оскільки контактів між Дугарь і Антоненко ні в меседжерах, ні в соціальних мережах, ні телефону чи електронної пошти не виявлено, ми надіємося, що слідство не перевіряє версію зв'язку Антоненка та Дугарь через Укрпошту щодо надсилання звітів за результатами "розвідки" місця розташування одної з 220 камер. І почеркознавча експертиза їм треба для чогось іншого в межах предмету доказування, хоча...все може бути", - написав він.

В постанові суду, яку опублікував адвокат, значиться, що Національна поліція повинна взяти у підозрюваної експериментальні зразки почерку для експертного дослідження.

Коломієць повідомив, що постанову про призначення психіатричної і почеркознавчої експертиз стороні захисту не надали.

Виходячи їх цього адвокати не можуть прийняти рішення про свою участь у цих процесуальних діях.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Дугарь допитали з допомогою поліграфа.

24 січня, Печерський районний суд змінив цілодобовий домашній арешт Дугарь на нічний, а 5 лютого продовжив його до 4 квітня.