Сніг з дощем і штормовими вітрами атакують: прогноз погоди на середу

12 лютого в Києві хмарно з проясненнями, невеликий дощ і мокрий сніг (вдень місцями), на дорогах подекуди ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 градуси, вдень +3...+5 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, невеликий мокрий сніг і дощ, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -3...+3 градуси, вдень 0...+6 градусів.

У Карпатах невеликий мокрий сніг і дощ, температура вночі -3...-8 градусів, вдень -2...+3 градуси.

У Моршині вночі невеликий мокрий сніг та дощ, вдень без істотних опадів, температура вночі -1...+1 градус, вдень +2...+4 градуси.

У Трускавці вночі невеликий мокрий сніг та дощ, вдень без істотних опадів, температура вночі -1...+1 градус, вдень +2...+4 градуси.

У Сваляві невеликий мокрий сніг і дощ, температура вночі -1...+1 градус, вдень +4...+6 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, невеликий мокрий сніг та дощ (вдень місцями), на дорогах подекуди ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -3...+3 градуси, вдень 0...+5 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, вночі мокрий сніг і дощ, вдень місцями невеликі опади, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень 0...+5 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, мокрий сніг і дощ, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +1...-4 градуси, в Луганській області до -8 градусів, вдень -1...+4 градуси.

На півдні України хмарно з проясненнями, мокрий сніг і дощ, вдень місцями невеликі опади, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +2...+7 градусів, в Одеській області до +10 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, дощ, вночі з мокрим снігом, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +4...+9 градусів.

У Ялті вночі мокрий сніг та дощ, вдень невеликий дощ. Температура вночі 0...+2 градуси, вдень +5...+7 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, 11 лютого в 11 областях України 380 населених пунктів знеструмлено через ускладнені погодні умови.

Також в Україні 10 лютого метеорологи зафіксували рідкісне явище - зимову грозу.