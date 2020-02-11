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11 лютого 2020, вівторок, 13:15 4
Економіка 2020-02-11T13:16:07+02:00
Українські Новини
Ціни на картоплю не будуть рости до літа, - експерти

Ціни на картоплю не будуть рости до літа, - експерти

Елена Литвин
Картопля, ціни на картоплю, ціни на овочі, Підвищення ціни

Українська асоціація виробників картоплі (УАВК) вважає, що немає передумов для зростання оптових цін на картоплю понад 7 гривень/кг до літа.

Про це повідомив на прес-конференції власник фермерського господарства - члена асоціації "Аделаїда" Сергій Рибалко, передають Українські Новини.

"Пік був 12 гривень оптової ціни. Сьогодні десь на рівні 7 гривень опт, навіть поставки з ПДВ в супермаркети, такі як АТБ, становлять близько 9 гривень, але це вже запакований, в сітці, доставлений (картопля). Якщо говорити про те, як складеться ситуація надалі, то я не бачу взагалі ніяких передумов для зростання цієї ціни до нового врожаю... До весни-літа вартість картоплі не буде підніматися", - сказав він.

Рибалко підкреслив, що на даний момент в українських виробників є достатня кількість картоплі, щоб забезпечити ціну на рівні 7 гривень/кг

Наголошується, що підвищення цін в минулому році було викликано нетиповими погодними умовами, зокрема прохолодне літо не дало картоплі вчасно дозріти, з-за чого його почали викопувати на 2,5 тижні пізніше звичайних строків,

При цьому Росія і Білорусь стали здійснювати великі поставки картоплі в Україну, на які немає державних обмежень, у той час як країни Митного союзу з липня 2017 року ввели суворі карантинні правила для ввезення на їх територію даної продукції.

Таким чином, за оцінками асоціації, за 2019 рік і за станом на даний момент обсяг імпортованого картоплі становить близько 500 тис. тонн, хоча до 2019 року щорічний рівень імпорту становив близько 20 тис. тонн.

Виконавчий директор УАВК Оксана Руженкова заявила, що в 2019 році середня врожайність картоплі знизилася з 40 тонн/га до 35 тонн/га.

За словами директора іншого члена асоціації - ТОВ "Агріко Україна" Миколи Гордійчука складно спрогнозувати ціну нового врожаю картоплі, оскільки важко оцінити вплив погодних умов при відсутності розвиненої зрошувальної системи.

Руженкова також зазначила, що в червні 2019 року Єврокомісія запропонувала Україні зробити пілотний проект з експорту картоплі в Європейський Союз і надала перелік карантинних організмів.

На даний момент, за її словами, вже 2 господарства готові постачати свою продукцію в країни Євросоюзу.

УАВК об'єднує 38 підприємств, які вирощують картоплю на загальній площі 9 тис. га, при цьому, за оцінками дослідницької компанії Kleffmann Group, загальна площа під картоплею в Україні становить близько 67 тис. га.

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні ціни на картоплю перевищили 15 гривень.

Українська плодоовочева асоціація (УПОА) констатує, що Україна збільшила імпорт картоплі в 529 разів до понад 142 тис. тонн з початку 2019/2020 маркетингового року (червень 2019 - травень 2020) порівняно з аналогічним періодом минулого маркетингового року.

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