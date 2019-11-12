В Украине картошка дороже, чем в Польше и России

Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА) констатирует, что Украина увеличила импорт картофеля в 529 раз до более 142 тыс. тонн с начала 2019/2020 маркетингового года (июнь 2019 - май 2020) по сравнению с аналогичным периодом прошлого маркетингового года. В то же время к концу года цены на картошку могут достигнуть 40 грн/кг.

Об этом говорится в сообщении ассоциации, передают Українськi Новини.

"Всего же с начала сезона 2019/2020 годов Украина уже импортировано более 142 тыс. тонн картофеля - в 529 раз больше, чем за тот же период предыдущего сезона", - сказано в нем.

В частности, в октябре Украину был ввезен рекордный объем картофеля - 92,6 тыс. тонн.

В сентябре-октябре 2019 года средняя цена на продукцию колебалась в пределах от 8 до 11 гривен/кг, в настоящее время, по данным УПОА, картофель продают по 9 гривен/кг.

"Получается, что в октябре в Украину было ввезено около половины годового объема продаж картофеля сетями супермаркетов, а это уже очень существенно", - рассказал экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

При этом, по его словам, сети контролируют не более 15-20% объемов розничных продаж картофеля в стране.

Отмечается, что сейчас цены на картофель в Украине выше, чем в Польше, в среднем на 10 центов за кг, и выше, чем в России, - на 20 центов за кг, то есть более чем в 2 раза.

Согласно сообщению, прогнозируется, что при нынешних объемах импорта картофеля в Украине, а также оценочных объемах производства в стране в 2019 году, существует высокая вероятность снижения цен на картофель во второй половине сезона.

Как сообщали Українські Новини, Украинская ассоциация производителей картофеля (УАПК) считает, что снижение урожая картофеля в 2019 году не приведет к его дефициту для населения.

Тем временем драники стали самым популярным блюдом среди украинцев.