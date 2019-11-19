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19 ноября 2019, вторник, 06:30 819
Экономика 2019-11-19T06:30:03+02:00
Українські Новини
В октябре цены на картофель превысили 15 гривен

В октябре цены на картофель превысили 15 гривен

Картофель, рост цен, цены на овощи, Борщевой набор

В октябре средние потребительские цены на картофель повысились на 4,5%, или на 0,66 гривны, до 15,29 гривны/кг по сравнению с сентябрем.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

Самая высокая цена была зафиксирована в Киеве - 17,78 гривны/кг, самая низкая цена - в Тернопольской области - 12,9 гривны/кг.

Цены на белокочанную капусту снизилась на 6,2% до 7,45 гривны/кг, на морковь - на 5,7% до 7,75 гривен/кг.

Цены на лук снизились на 2,3% до 8,73 гривны/кг, на свеклу - на 1,2% до 7,18 гривен/кг.

Как сообщали Українські Новини, Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА) констатирует, что Украина увеличила импорт картофеля в 529 раз до более 142 тыс. тонн с начала 2019/2020 маркетингового года (июнь 2019 - май 2020) по сравнению с аналогичным периодом прошлого маркетингового года.

Тем временем драники стали самым популярным блюдом среди украинцев.

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