Для погашення заборгованості по зарплатам шахтарям виділили ще 163 млн грн, — Гончарук

Прем'єр-міністр Олексий Гончарук, який не представив Верховній Раді проміжний звіт про роботу уряду до 4 лютого, заявив, що на погашення заборгованості із зарплат шахтарям за грудень направлено 163 млн гривень.

Про це йдеться в його Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Уряд перерахував 163 млн гривень для погашення заборгованості із зарплат шахтарів за грудень 2019 року", - написав він.

Вказується, що гроші були перераховані держпідприємствам "Шахта ім. Сургая", "Шахтоуправління Південнодонбаське N12, "Мирноградуголь", "Селидіввугілля", "Торецкуголь", "Первомайськвугілля", "Львіввугілля", "Волиньвугілля", ПАТ "Лисичанськвугілля".

Гончарук підкреслив, що в держбюджеті на 2020 року передбачено майже 2 млрд гривень на виплату зарплати та погашення заборгованості працівникам вугільної галузі.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів виділив додатково 322 тис. гривень на компенсацію зарплат шахтарям.

До цього Зеленський підписав закон про виділення 1,4 млрд гривень на зарплати військовослужбовцям та 1 млрд гривень – шахтарям у 2019 році.