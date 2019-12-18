На компенсацию зарплат шахтерам дополнительно выделили 322 тыс. гривен

Кабинет Министров выделил дополнительно 322 тыс. гривен на компенсацию зарплат шахтерам.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства энергетики и защиты окружающей среды, передают Українські Новини.



"Правительство приняло два решения, которыми дополнительно выделяется 322 тыс. гривен для выплаты компенсации заработной платы работникам государственных угледобывающих предприятий", - говорится в нем.



Сообщается, что это позволит стабилизировать социальное состояние в шахтерских коллективах и погасить перед ними задолженность.



Отмечается, что источником этих средств стало перераспределение неиспользованных бюджетных ассигнований пределах общего объема бюджетных назначений, предусмотренных Минэкоэнерго на 2019 год.



Как сообщали Українські Новини, председатель независимого профсоюза горняков Михаил Волынец сообщил, что по состоянию на 10:00 14 ноября начались выплаты по задолженности перед горняками.



Ранее Зеленский подписал закон о выделении 1,4 млрд гривен на зарплаты военнослужащим и 1 млрд гривен – шахтерам в 2019 году.