Долар різко почав падати в обмінниках Києва

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 10 лютого на 6,57 коп. до 24,5963 UAH/USD, курс купівлі знизився на коп. до 8,16 24,2941 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 15,08 коп. до 26,4847 UAH/EUR, курс продажу знизився на 13,80 коп. до 26,9647 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,2941 24,5963 26,4847 26,9647 3,45 3,95 Максимальний 24,4000 25,2000 26,7000 27,5000 3,79 5,00 Мінімальний 24,0000 24,4500 26,2000 26,7700 2,50 3,8

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 11 лютого, на 1,82% до 24,5188 UAH/USD.

Також Національний банк у період з 3 по 7 лютого продав 45 млн доларів на міжбанківському валютному ринку й купив рекордну суму в цьому році в 362,5 млн доларів.

Тим часом Національний банк визначив перелік банків, які будуть проходити стрес-тестування, яке є складовою щорічної оцінки стійкості, а також затвердив технічне завдання для її проведення в 2020 році.