підписатися на розсилку
24.35 24.7
26.55 27.05
˟
ONLINE
11.02.20 11:00 Круглый стол: "Нужны ли украинцам наличные?"

11 лютого 2020, вівторок, 10:23 26
Економіка 2020-02-11T11:30:02+02:00
Українські Новини
Долар різко почав падати в обмінниках Києва

Долар різко почав падати в обмінниках Києва

Анна Рудык
Курс валют, курс євро, Курс НБУ, курс долара
Курс валют. Фото: pixabay
Курс валют. Фото: pixabay

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 10 лютого на 6,57 коп. до 24,5963 UAH/USD, курс купівлі знизився на коп. до 8,16 24,2941 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 15,08 коп. до 26,4847 UAH/EUR, курс продажу знизився на 13,80 коп. до 26,9647 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 24,2941 24,5963 26,4847 26,9647 3,45 3,95
Максимальний 24,4000 25,2000 26,7000 27,5000 3,79 5,00
Мінімальний 24,0000 24,4500 26,2000 26,7700 2,50 3,8

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 11 лютого, на 1,82% до 24,5188 UAH/USD.

Також Національний банк у період з 3 по 7 лютого продав 45 млн доларів на міжбанківському валютному ринку й купив рекордну суму в цьому році в 362,5 млн доларів.

Тим часом Національний банк визначив перелік банків, які будуть проходити стрес-тестування, яке є складовою щорічної оцінки стійкості, а також затвердив технічне завдання для її проведення в 2020 році.

Більше новин про: Курс валют курс євро Курс НБУ курс долара

НБУ знову зміцнив гривню: офіційний курс валют на ...
Долар після вихідних підскочив, а євро почав падат...
Гривня почала падати: НБУ знизив курс на вівторок...
Нацбанк підвищив курс гривні: скільки коштує валют...
Богдан хоче звільнитися, але Зеленський поки не прийняв заяву, - ЗМІ
Майже 400 населених пунктів залишилися без світла через негоду
Новини
87 населених пунктів знеструмлено через негоду у Львівській області 11:25
Єдиний в Україні завод по виробництву штучного футбольного покриття сьогодні зустрічає депутатів із Тимчасової слідчої комісії 11:10
Висотка замість стадіону: на місці футбольного поля брат Парцхаладзе побудує житловий комплекс 11:00 Інфографіка
Курс продажу рубля знову впав в обмінниках Києва 10:48
Вітренко вимагає виплатити йому величезну премію, хоча прем'єр просить утриматися 10:27
більше новин
ЗМІ оприлюднили документи про отримання Ситником квартири за рахунок хабарів 14:33
Путін виплатить премію в 28,7 тис. гривень ветеранам РФ, Литви, Латвії та Естонії до 75-річчя Перемоги 11:50
Чартерний рейс для евакуації українців з Уханя відправлять завтра 14:29
Майкл Капуто з родиною в гостях у президента Трампа. Фото: USATD
На американському телевізійному каналі показали зізнання снайпера з Майдану, - ЗМІ 10:49 Відео
Мита на імпортні нафтопродукти призведуть до зростання цін і вдарять по економіці України, - ЗМІ 12:55
більше новин
ЗМІ оприлюднили документи про отримання Ситником квартири за рахунок хабарів 14:33
Майже 400 населених пунктів залишилися без світла через негоду 09:30
Прослушка Гончарука: прем'єр розповів, що насправді думає про Зеленського 08:45
Зарплата Гончарука за січень вийшла більше президентських окладів 19:57
Вітренко вимагає виплатити йому величезну премію, хоча прем'єр просить утриматися 10:27
більше новин
Січнева зарплата директора НАБУ Ситника становила майже 200 тисяч гривень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok