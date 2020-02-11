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11 лютого 2020, вівторок, 10:27 57
Політика 2020-02-11T11:45:02+02:00
Українські Новини
Вітренко вимагає виплатити йому величезну премію, хоча прем'єр просить утриматися

Вітренко вимагає виплатити йому величезну премію, хоча прем'єр просить утриматися

Надежда Комендантова
Нафтогаз, премії Нафтогазу, Андрій Коболєв, Юрій Вітренко
Юрій Вітренко. Фото: EADaily
Юрій Вітренко. Фото: EADaily

В той час, як Гончарук заявив, що премії керівництву "Нафтогазу" прописані в контракті, виконавчий директор компанії Юрій Вітренко звернувся до голови правління компанії Андрію Коболєву через невиплату другої частини премії за перемогу над Газпромом у Стокгольмському арбітражі.

Про це Вітренко повідомив у себе в Facebook.

"Майже тиждень тому, минулої середи, я звернувся до голови правління НАК Нафтогаз України Андрію Коболєва із заявою про невиконання Нафтогазом трудових контрактів і порушення трудового законодавства. На жаль, ці порушення до сих пір не були виправлені, і, як про це було попереджено в заяві, з сьогоднішнього дня я змушений на це реагувати ", - написав він.

На думку Вітренко, це питання не грошей, а принципів.

"Якщо українці проти нерівності в доходах, а держава фактично відмовляється забезпечувати справедливий розподіл матеріальних благ, то я пропонував політичному керівництву країни поділити всі зароблені моєю командою гроші порівну між усіма громадянами України. Ця пропозиція залишається без відповіді", - повідомив чиновник.

Вітренко також оприлюднив свою заяву, в якій зазначає, що другу частину премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі йому повинні були виплатити ще 30 грудня 2019 року, але це досі не було зроблено. Таким чином, як зазначив Вітренко "Нафтогаз" "грубо порушив" умови його трудового договору. Вітренко наголосив, що за затримку виплати заробітної плати передбачена фінансова, адміністративна та кримінальна відповідальність.

Раніше Українські новини повідомляли, як виглядає золотий контракт Коболєва: оклад – 1 млн 41 тис. гривень, премії, компенсації, представницькі, бонуси і гроші на оздоровлення.

Також Нафтогаз платить кожному з 15 своїх начальників з 3,7 млн гривень зарплати на місяць.

"Нафтогаз" у 2018 році виплатив премію в $45 млн за перемогу над "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі і засекретив інформацію, кому саме і в якому розмірі вона була виплачена.

Також в "Нафтогазі" мають намір виплатити керівництву нову премію в 29 млн доларів за отримані від "Газпрому" в кінці грудня 2,9 млрд доларів. У Кабміні вважають, що "Газпром" виконав рішення суду добровільно, завдяки "вищому політичному керівництву України" та міжнародних переговорів та просять спостережну раду Нафтогазу не платити більше нікому премій за отримання цих коштів.

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