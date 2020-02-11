Майже 400 населених пунктів залишилися без світла через негоду

Сьогодні, 11 лютого, в 11 областях України 380 населених пунктів знеструмлено через ускладнення погодних умов. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, повідомляється, що через шквалистий вітер та налипання мокрого снігу спрацювала система захисту електропередач.

"В результаті ускладнення погодних умов (шквалистий вітер, налипання мокрого снігу) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 380 населених пунктів в 11 областях, а саме: Івано-Франківська - 93, Львівська - 75, Чернігівській - 47, Полтавська - 42, Сумська - 40, Київська - 24, Черкаська - 20, Одеська - 17, Дніпропетровська - 10, Кіровоградська - 7 і Закарпатська - 5", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Також зазначається, що в результаті поривів вітру сталося часткове пошкодження 101 покрівлі будівель, а саме: у Львівській області 35 об'єктів соціально-побутової сфери, 25 індивідуальних житлових будинків, 26 комунальних житлових будинків, 3 допоміжних будівель та в Івано-Франківській області 12 покрівель об'єктів соціально побутової сфери.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні 10 лютого метеорологи зафіксували рідкісне явище - зимову грозу.

Тим часом 11 лютого у Києві хмарно з проясненнями, мокрий сніг і дощ, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 градуси, вдень +3...+5 градусів.