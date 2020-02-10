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10 февраля 2020, понедельник, 21:00 185
Общество 2020-02-10T21:00:02+02:00
Українські Новини
В Украину идет потепление с метелями и штормовым ветром: прогноз погоды на вторник

В Украину идет потепление с метелями и штормовым ветром: прогноз погоды на вторник

Анна Рудык
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Снег. Фото: life.ko.net.ua
Снег. Фото: life.ko.net.ua

11 февраля в Киеве облачно с прояснениями, мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +3…+5 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег и дождь; днем в Волынской, Ривненской и Львовской областях умеренные осадки; в Закарпатье мокрый снег и дождь; на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…+3 градуса, днем +1…+7 градусов.

В Карпатах ночью умеренный, местами сильный снег, днем сильный снег, температура ночью и днем -1…-6 градусов.

В Моршине ночью небольшой мокрый снег и дождь, днем умеренные осадки, температура ночью -1…+1 градус, днем +4…+6 градусов.

В Трускавце ночью небольшой мокрый снег и дождь, днем умеренные осадки, температура ночью -1…+1 градус, днем +3…+5 градусов.

В Сваляве мокрый снег и дождь, температура ночью 0…-2 градуса, днем +1…+3 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с (в Житомирской области на протяжении суток порывы 15-20 м/с). Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем 0…+5 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с (в Винницкой области на протяжении суток порывы 15-20 м/с). Температура воздуха ночью -3…+2 градуса, днем 0…+5 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, дождь и мокрый снег (ночью небольшие осадки), на дорогах местами гололедица, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…-9 градусов, днем 0…+5 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег и дождь, днем дождь, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4…+5 градусов, днем +1…+10 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег и дождь, днем небольшой дождь, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +2…+8 градусов.

В Ялте ночью небольшой мокрый снег и дождь, днем небольшой дождь. Температура ночью 0…+2 градуса, днем +5…+7 градусов.

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали аномальный прогноз на всю весну-2020. 

Также 10 февраля заметно потеплеет, в течение дня в большинстве областей Украины столбики термометров поднимутся до + 1 + 8 градусов, лишь в восточной части будет холоднее, 0-5 градусов мороза.

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