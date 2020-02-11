У 2020 році стрес-тестування будуть проходити 16 банків

НБУ продовжує перевіряти банки на стійкість до стресів

НБУ продовжує перевіряти банки на стійкість до стресів

Національний банк визначив перелік банків, які будуть проходити стрес-тестування, яке є складовою щорічної оцінки стійкості, а також затвердив технічне завдання для її проведення в 2020 році.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Оцінка стійкості буде здійснюватися за станом на 1 січня 2020 року.

Вона передбачає оцінку якості активів (asset quality review - AQR) для всіх банків та додатково стрес-тестування для окремо визначеного переліку великих банків.

Оцінку якості активів у 2020 році будуть проходити 74 з 75 установ, які мають банківські ліцензії (банк "Розрахунковий центр", який здійснює тільки розрахункові операції, не буде проходити оцінку стійкості).

Стрес-тестування, додатково до оцінки якості активів, у 2020 році будуть проходити 16 банків, на які припадає 44% активів банківської системи.

Спочатку були відібрані 25 за тими ж критеріями, що і в минулому році: обсяг активів, зважених на ризик, депозитів і кредитів фізичних осіб.

Потім ті банки, які за результатами стрес-тестування двічі поспіль в 2018 і 2019 не мали потребу в додатковому капіталі, було виключено з переліку, вони будуть проходити тільки оцінку якості активів.

Таке рішення узгоджується з принципами ризикоорієнтованого наглядового підходу.

Таким чином, у 2020 році стрес-тестування будуть проходити наступні банки: Ощадбанк, Альфа-банк, Укрексімбанк, ПУМБ, Universal Bank, банк "Південний", ТАСкомбанк, Мегабанк, А-банк, Ощадбанк, "Кредит Дніпро", "Схід", МТБ Банк, БІС Банк, Правекс-банк, "Форвард".

Деталі макроекономічних сценаріїв і підходів до стрес-тестування в 2020 році, будуть оприлюднені окремо на сайті Національного банку.

За результатами оцінки стійкості для банків буде визначений необхідний рівень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) та нормативу достатності капіталу (Н3).

Як повідомляли "Українські Новини", у 2019 році стрес-тест проходили 76 з 77 установ, які мають банківські ліцензії.

У січні 2020 року споживчі ціни підвищилися на 0,2%. Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Національний банк прогнозує, що протягом більшої частини 2020 інфляція буде перебувати нижче цільового діапазону 5% ± 1 п. п., але повернеться в його межі в кінці року, а НБУ також зберіг прогноз зростання ВВП на 3,5%.