Снігопади, хуртовини і ураганний вітер: в Україні оголосили штормове попередження

В той час, як на Прикарпатті через ураганний вітер 45 населених пунктів залишилися без світла в Україні 11 лютого різко зіпсується погода, очікується сильний вітер, сніг та хуртовини.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За прогнозами Укргідрометцентру, 11 лютого в більшості областей пориви вітру сягатимуть 15-20 м / с; в Карпатах значний сніг, пориви вітру 20-25 м / с, хуртовини (I рівень небезпеки).

Також за прогнозами Укргідрометцентру, 11 лютого в Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).