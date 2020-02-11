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11.02.20 11:00 Круглый стол: "Нужны ли украинцам наличные?"

11 лютого 2020, вівторок, 08:25 16 Карта
Суспільство 2020-02-11T08:35:33+02:00
Українські Новини
Снігопади, хуртовини і ураганний вітер: в Україні оголосили штормове попередження

Снігопади, хуртовини і ураганний вітер: в Україні оголосили штормове попередження

Надежда Комендантова
штормове попередження, Попередження, ДСНС України
Вітер. Фото: postimees.ee
Вітер. Фото: postimees.ee

В той час, як на Прикарпатті через ураганний вітер 45 населених пунктів залишилися без світла в Україні 11 лютого різко зіпсується погода, очікується сильний вітер, сніг та хуртовини.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За прогнозами Укргідрометцентру, 11 лютого в більшості областей пориви вітру сягатимуть 15-20 м / с; в Карпатах значний сніг, пориви вітру 20-25 м / с, хуртовини (I рівень небезпеки).

Також за прогнозами Укргідрометцентру, 11 лютого в Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Як повідомляли Українські Новини, синоптики розповіли про погоду на всю зиму.

Також, згідно з прогнозом, на наступні п'ять років з 2020 по 2024 року будуть найспекотнішими на планеті за весь час метеорологічних спостережень.

 
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