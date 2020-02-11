Снігопади, хуртовини і ураганний вітер: в Україні оголосили штормове попередження

В той час, як на Прикарпатті через ураганний вітер 45 населених пунктів залишилися без світла в Україні 11 лютого різко зіпсується погода, очікується сильний вітер, сніг та хуртовини. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій. За прогнозами Укргідрометцентру, 11 лютого в більшості областей пориви вітру сягатимуть 15-20 м \/ с; в Карпатах значний сніг, пориви вітру 20-25 м \/ с, хуртовини (I рівень небезпеки). Також за прогнозами Укргідрометцентру, 11 лютого в Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Як повідомляли Українські Новини, синоптики розповіли про погоду на всю зиму. Також, згідно з прогнозом, на наступні п'ять років з 2020 по 2024 року будуть найспекотнішими на планеті за весь час метеорологічних спостережень.