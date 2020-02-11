На Донбасі бойовики застосували проти українських військових гранатомети і стрілецьку зброю

Вчора, 10 лютого, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє штаб ООС в Facebook.

Так, повідомляється, що противник вів вогонь по наших позиціях з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Наголошується, що два ворожих обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" із стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли наших позицій з станкового протитанкового гранатомета - 4 постріли, ручного протитанкового гранатомета, автоматичного станкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

"Вчора, 10 лютого, в результаті обстрілу ворожих втрат серед українських захисників не було. З початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики на Донбасі застосували проти українських військових важке озброєння.

Раніше бойовики 15 раз обстріляли позиції ООС: загинув український військовий, ще двоє були поранені.