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11.02.20 11:00 Круглый стол: "Нужны ли украинцам наличные?"

11 лютого 2020, вівторок, 08:15 17
Силові структури 2020-02-11T08:21:10+02:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики застосували проти українських військових гранатомети і стрілецьку зброю

На Донбасі бойовики застосували проти українських військових гранатомети і стрілецьку зброю

Анна Рудык
ООС, Ситуація в зоні ООС, обстріли бойовиків, війна на Донбасі
ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

Вчора, 10 лютого, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє штаб ООС в Facebook.

Так, повідомляється, що противник вів вогонь по наших позиціях з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Наголошується, що два ворожих обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" із стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли наших позицій з станкового протитанкового гранатомета - 4 постріли, ручного протитанкового гранатомета, автоматичного станкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

"Вчора, 10 лютого, в результаті обстрілу ворожих втрат серед українських захисників не було. З початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики на Донбасі застосували проти українських військових важке озброєння.

Раніше бойовики 15 раз обстріляли позиції ООС: загинув український військовий, ще двоє були поранені.

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