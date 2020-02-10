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  • Іран запросив главу РНБО Данилова розслідувати катастрофу українського літака
10 лютого 2020, понеділок, 22:43 5
Політика 2020-02-10T23:16:56+02:00
Українські Новини
Іран запросив главу РНБО Данилова розслідувати катастрофу українського літака

Іран запросив главу РНБО Данилова розслідувати катастрофу українського літака

Ольга Фандорина
Олексій Данилов, РНБО, Іран, Авіакатастрофа літака МАУ в Паранді
Олексій Данилов. Фото: facebook.com/Alexey Danilov
Олексій Данилов. Фото: facebook.com/Alexey Danilov

Влада Ірану запросили секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексія Данилова в Тегеран для спільного розслідування авіакатастрофи літака МАУ. Про це повідомляє IRNA.

Повідомляється, що в понеділок, 10 лютого, секретар Вищої ради національної безпеки (ВРНБ) Ірану Алі Шамхани провів телефонну розмову з Даниловим.

"Запросив свого колегу приїхати в Іран для спільного розгляду питання (авіакатастрофи літака МАУ в Тегерані - ред.). Проведення технічних оцінок зможе допомогти завершити справу експертної, неполитизированной обстановці", - заявив Шахмани.

Наголошується, що Данилов закликав Іран "прискорити розслідування трагедії".

Нагадаємо, іранські ЗМІ повідомили, що Іран більше не буде ділитися з Україною матеріалами про катастрофу МАУ. Раніше Іран визнав, що збив ракетою літак МАУ 8 січня.

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