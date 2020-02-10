Іран запросив главу РНБО Данилова розслідувати катастрофу українського літака

Влада Ірану запросили секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексія Данилова в Тегеран для спільного розслідування авіакатастрофи літака МАУ. Про це повідомляє IRNA.

Повідомляється, що в понеділок, 10 лютого, секретар Вищої ради національної безпеки (ВРНБ) Ірану Алі Шамхани провів телефонну розмову з Даниловим.

"Запросив свого колегу приїхати в Іран для спільного розгляду питання (авіакатастрофи літака МАУ в Тегерані - ред.). Проведення технічних оцінок зможе допомогти завершити справу експертної, неполитизированной обстановці", - заявив Шахмани.

Наголошується, що Данилов закликав Іран "прискорити розслідування трагедії".

Нагадаємо, іранські ЗМІ повідомили, що Іран більше не буде ділитися з Україною матеріалами про катастрофу МАУ. Раніше Іран визнав, що збив ракетою літак МАУ 8 січня.