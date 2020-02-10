У дитячому садку Миколаївської області отруїлися діти

Група вихованців Бузького дошкільного навчального закладу потрапила в лікарню з симптомами отруєння. Про це повідомляє управління Нацполіції в Миколаївській області у понеділок, 10 лютого.

Попередньо відомо, що серед постраждалих семеро дітей у віці до 15 років, четверо були госпіталізовані, ще трьом дітям медики призначили амбулаторне лікування, – йдеться в повідомленні.

Зараз поліцейські з'ясовують обставини і причини отруєння дітей. Фахівці проводять санітарно-епідеміологічні, лабораторні обстеження та дослідження. Після отримання результатів експертиз будуть прийматися подальші процесуальні рішення.

Вознесенським відділом поліції вирішується питання про внесення до ЄРДР кримінального провадження за статтею про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь (ч. 1 ст. 325 КК України).

Підозрюваним загрожує штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Як повідомляли Українські Новини, массові отруєння сталися на весіллі: півсотні чоловік ледве пережили банкет на Буковині.

Раніше в Коблево у таборі масово отруїлися діти.