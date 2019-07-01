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01 июля 2019, понедельник, 19:28 93
Происшествия 2019-07-01T20:45:01+03:00
Українські Новини
В Коблево в лагере массово отравились дети

В Коблево в лагере массово отравились дети

40 детей госпитализированы из-за отравления в детском лагере "Салют" в Коблево (Николаевская область).

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Николаевской областной государственной администрации.

По его данным, все 40 детей (одаренные дети, дети-сироты, дети участников АТО) приехали на отдых в лагерь из Каменец-Подольского (Хмельницкая область).

Городской совет Каменец-Подольского направил в лагерь своих проверяющих.

Как сообщали Українські Новини, в Мелитополе 15 детей "подкосила" ротавирусная инфекция после похода в развлекательный центр.

Ранее в Днипре 13 школьников заразились в столовой острой кишечной инфекцией. На момент проверки в школе было 1 тыс. 112 детей, из которых 204 ребенка были учениками начальных классов школы № 126 и временно учились в стенах чужой школы из-за ремонта в своей. 

Кроме того, после того, как в Черкассах произошло массовое отравление детей, в Беляевском районе Одесской области в результате распыления газа на территории одной из школ в больницу с предварительным диагнозом ожог дыхательных путей перечным газом были доставлены 36 учеников.

 

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