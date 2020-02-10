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10 лютого 2020, понеділок, 18:49 13
Зовнішня політика 2020-02-10T20:00:02+02:00
Українські Новини
В Україну прибуде оціночна місія Канади з питань безвізу для українців

В Україну прибуде оціночна місія Канади з питань безвізу для українців

Таня Войтюк
Безвізовий режим, Канада, Кабмін, Олексій Гончарук, Безвіз
Паспорт. Фото: volynnews.com
Паспорт. Фото: volynnews.com

Україна очікує приїзду оціночної місії департаменту імміграції Канади з питань лібералізації візової політики для українців у травні 2020 року.

Про це сказано в повідомленні на сайті уряду, передають Українські Новини.

Під час зустрічі прем'єр-міністра Олексія Гончарука з послом Канади в Україні Ларисою Галадзою було порушено тему лібералізації візової політики для громадян України.

"Уже в травні цього року ми очікуємо приїзду спеціальної оціночної місії департаменту імміграції Канади. Наш уряд надасть їй максимальне сприяння, тому сподіваємося, що вже в найближчому майбутньому ми будемо мати позитивні результати на шляху до українсько-канадського безвізу", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в минулому році Україні запропонували приєднатися до програми спрощеного візового режиму ЕТА +.

Крім цього, сторони обговорили розширення угоди між Україною та Канадою про зону вільної торгівлі.

"За моєю інформацією, технічні консультації на рівні експертів завершено. Тепер ми повинні почати формальні переговори про розширення. Важливо, щоб відповідні директиви від уряду Канади та Президента України були отримані в найближчі тижні", - наголошується в повідомленні.

Також сторони обговорили перегляд інвестиційної політики EDC (Export Development Canada) і розблокування підтримки канадського бізнесу в рамках його інвестиційної діяльності в Україні.

Крім того, сторони обговорили поглиблення співпраці в рамках програм, що функціонують за підтримки канадського уряду, - EDGE і Surg, у сферах стратегічних комунікацій, приватизації та створення єдиної телефонної гарячої лінії екстреної допомоги "112".

Гончарук подякував Галадзі за політичну підтримку, яку Канада надає Україні, зокрема за санкції проти Росії, проукраїнську позицію в Організації Об'єднаних Націй та інших міжнародних організаціях, військову співпрацю і технічну допомогу.

Як повідомляли "Українські Новини", у липні 2019 року Президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів з канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо заявив, що Канада має намір спростити в'їзд для українців і розширити угоду про зону вільної торгівлі з Україною.

Тим часом українців зможуть перебувати в Аргентині без віз півроку.

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