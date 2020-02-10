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10 лютого 2020, понеділок, 17:21 3
Суспільство 2020-02-10T23:05:38+02:00
Українські Новини
Українцям, які відмовилися від карантину, відмовлять в евакуації з Китаю

Українцям, які відмовилися від карантину, відмовлять в евакуації з Китаю

Ольга Фандорина
Дмитро Кузін, Евакуація, Карантин, коронавірус в Китаї
Коронавірус. Китай. Вірус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab
Коронавірус. Китай. Вірус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab

Українцям, які не захочуть підписати згоду на карантин, буде відмовлено в евакуації з Китаю. Про це заявив в. о. Генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ України Ігор Кузин, передає Українська правда.

Він додав, що евакуація планується з 11 лютого. Команда рейсу буде мати костюми біологічного захисту.

При цьому інформація про рейс буде відома за станом на вечір 10 лютого. Також повідомляється, що згода на карантин готові підписати 51 чоловік, серед них - одна дитина.

"Цифри будуть змінюватися, але потенційно це 150-200 чоловік", - говорить Кузін.Проте він зазначає, що місце для евакуації ще визначають.

"Зараз розглядається дві локації санітарно-курортного типу в Київській області. Також міністерство оборони пропонує свої варіанти. Можливо, це буде третій варіант локації ", - розповідає Кузін.

Кузін повідомив, що до всіх людей будуть застосовуватися обмежувальні заходи, незважаючи на наявності або відсутності симптомів. Для людей будуть виділені додаткові автобуси, які заберуть їх від трапа літака до місця карантину.

Як повідомляли Українські Новини, у Китаї назвали можливу причину спалаху коронавіруса.

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